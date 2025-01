Obra de revitalização na orla da Praia das Pedrinhas segue a todo vapor em São Gonçalo

As obras de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas seguem em andamento - Foto: Layla Mussi

Com a primeira etapa concluída em novembro do ano passado, as obras de revitalização da Praia das Pedrinhas seguem a todo vapor em São Gonçalo, agora focadas na orla da praia, que abriga diversos comércios da região.

Na última quinta-feira (23), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo deu início às obras do segundo trecho, que recebeu a instalação de ensecadeiras, estruturas destinadas a impedir que a maré alta avance sobre as intervenções realizadas. O trecho também receberá estacas e fundações para pergolados, a fim de facilitar as próximas etapas.

De acordo com os profissionais responsáveis pela obra [que teve início em julho do ano passado], a segunda etapa, que está em andamento, ainda prevê a construção de um muro de contenção, decks com pergolados, tanque de areia elevado e uma arquibancada para que o público contemple a Baía de Guanabara. Ações de paisagismo também estão previstas para o local.

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou uma imagem de como irá ficar a orla da Praia das Pedrinhas | Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Expectativa para a conclusão

Com a primeira etapa concluída, a população ganhou novo asfaltamento, calçadas padronizadas, abastecimento de água, redes de drenagem e esgotamento sanitário. O trabalho contou com a parceria da concessionária Águas do Rio.

Primeira etapa das obras foi concluída em novembro de 2024 | Foto: Layla Mussi

Segundo o prefeito Capitão Nelson, a obra é um marco de extrema importância para o município.

“Essa obra vai melhorar mais ainda para todos nós que moramos e pescamos aqui. Não temos saneamento básico hoje e o esgoto é direcionado para a Baía por não termos isso, aí fica o mau cheiro aqui. Além disso, acredito que vai melhorar o bairro também na questão do turismo e da gastronomia”, afirmou.

Para os comerciantes locais, a expetativa pela finalização das obras [que ainda não tem prazo definido], caminha junto à apreensão pelo atual momento em que se encontra a região, visto que devido às obras, os comércios passaram a receber menos visitantes.

"Futuramente eu acredito que vai ser bem positivo para essa área, mas no momento, principalmente nessa época em que as obras dessa parte começaram, que englobou fim de ano, férias, nós estamos perdendo bastante clientes e a procura está muito menor, o que nos causa certa apreensão. Esperamos que a obra seja mais rápida, que não demore tanto a finalizar, para que os comerciantes não saiam prejudicados, e sim que facilite a vida de todos nós", declarou um comerciante que trabalha na região há 5 anos.

Reconhecimento nacional e internacional

O projeto de reforma e revitalização da orla da Praia das Pedrinhas, um dos principais cartões postais de São Gonçalo, recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. O resultado foi anunciado durante o 7° Congresso Internacional de Arquitetura da Paisagem, que aconteceu em Curitiba em maio de 2024. No final de 2022, o projeto já havia sido agraciado na 60ª Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil, na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades.

Na justificativa da premiação, destacou-se que o projeto “visa a valorização da paisagem litorânea, então atingida pelas obras de urbanização pontuais, com a regeneração do ecossistema de manguezal onde fica a Colônia de Pescadores, aumento da cobertura arbórea e criação de pólo gastronômico”.