São Gonçalo vai ganhar mural com homenagem a Vini Jr. no Centro

O mural com homenagem ao jogador gonçalense Vini Jr., cria do Porto do Rosa, no Centro de São Gonçalo está nas etapas finais de produção. Previsto para lançamento em dois meses, o painel traz quatro ilustrações representando momentos marcantes da carreira do atleta, que começou nas escolinhas do Flamengo no Mutuá e hoje é estrela do elenco do Real Madrid, na Espanha.

Segundo a Prefeitura Municipal, a fase inicial da pintura foi concluída, com as marcações e linhas básicas do painel. Agora, os artistas se concentram na pintura das imagens e do plano de fundo. Quatro artistas estão sendo responsáveis pelas pinturas das fotos, enquanto os demais artistas da equipe trabalham no fundo e nos detalhes geométricos que complementam a obra.

O mural faz parte do programa Cidade Ilustrada, projeto da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, que reúne dezenas de artistas locais, sob a curadoria do gonçalense Marcelo Eco. Também fazem parte da produção do projeto os seguintes artistas: Igor Skid, Márcio Vieira (Mac), Marcelo Alio, Douglas Civic, Glaucio Vênus, Gustavo Amaral (Gut), Leandro Ribeiro, Siri do Muro, Thiago Moreira da Silva (Trep), Victor Barreto Araújo (Victor 32), William Kotó, Eduardo Lima (Dudu) e Leda Daguimar.