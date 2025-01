Cinema gratuito em Maricá divulga programação do final de semana

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e Utopias, apresenta, no Cinema Público gratuito da cidade, entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro produções nacionais de peso! É claro que não podemos esquecer das sessões infantis, queridinhas das crianças.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 31/01 (Sexta)

19h – As Polacas - O filme é inspirado na história real das mulheres que chegaram ao Brasil vindas da Polônia em 1867 com a esperança de uma vida melhor. Fugindo da perseguição aos judeus e da guerra na Europa, o longa acompanha a saga de Rebeca, uma fugitiva polonesa que vem ao Brasil com o filho, Joseph, para reencontrar o esposo e começar a vida do zero. Porém, as promessas caem por terra quando, ao chegar no Rio de Janeiro, a mulher descobre que o marido morreu e, agora, está sozinha em um país desconhecido. Até que seu caminho cruza com o de Tzvi, um dono de bordel envolvido com o tráfico de mulheres que faz de Rebeca seu novo alvo. Refém de uma rede de prostituição, Rebecca se alia às outras mulheres na mesma situação para lutar por liberdade. Classificação 16 anos.

Dia 01/02 (Sábado)

15h - A Menina e o Dragão - Uma jovem órfã chamada Ping vai em busca dos dois últimos dragões existentes e tenta corajosamente salvá-los. Classificação livre.

17h – Os Under Undergrounds, o Começo - Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo "Underground". Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os "mutantes", criaturas humanoides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar. Classificação livre.

19h – O Clube das Mulheres de Negócio - O Clube das Mulheres de Negócios é ambientado em um mundo onde os estereótipos de gêneros são invertidos, portanto, mulheres ocupam posições de poder que normalmente são ocupados por homens, e homens cumprem os papeis de serem socialmente submissos. A narrativa irá acompanhar Jongo, um fotógrafo renomado com o seu amigo jornalista, Candinho, que chegam de manhã em um clube de campo em São Paulo. Esse clube, comandado por Cesárea e sua melhor amiga, Brasília. Jongo já está preparado para o que os aguarda naquele ambiente onde metade das mulheres estão envolvidas com a justiça, já Candinho, terá um dia cheio de revelações escandalosas que o farão refletir sobre suas amizades e sua identidade. O Clube das Mulheres de Negócios aborda questões emergentes não apenas do machismo, mas também do racismo, do classicismo e da corrupção, enraizados na cultura patriarcal do Brasil e do mundo. Classificação 18 anos.

Dia 02/02 (domingo)

15h – Pets em ação! - A história acompanha Gracie, uma cachorrinha esnobe e mimada, e Pedro, um gato resgatado que não tem medo de falar o que pensa. Apesar de serem animais de estimação da mesma família, os dois não têm nada em comum e vivem em constante conflito. Durante uma viagem em família, um acidente no aeroporto deixa Gracie e Pedro perdidos em um local desconhecido, longe de casa. Agora, para sobreviver às ameaças da vida na rua, eles precisam superar suas diferenças e aprender a trabalhar em equipe. Enquanto enfrentam os desafios desse novo ambiente, os dois fazem de tudo para reencontrar a família que tanto amam. A jornada de Gracie e Pedro revela que, mesmo sendo tão diferentes, a cooperação e a amizade podem surgir nas situações mais inesperadas. Classificação livre.

17h – Jardim dos Girassóis - Jardim dos Girassóis acompanha o casal Roberto e Carol, que vivem uma vida regada a muito amor junto dos filhos. Um acontecimento trágico, porém, abala as estruturas da família. Lamentando a perda de um dos membros, todos tentam seguir em frente, apesar da dor. O filho mais novo do casal Lucas, entretanto, vira peça-chave para o desenrolar dessa fatalidade, uma vez que passa a conviver e ser perseguido pelo espírito inconformado com a própria morte. A partir daí a família deve buscar ajuda espiritual para acabar com os momentos perturbadores e perigosos que colocam Lucas em risco e começam a acontecer cotidianamente. Baseado no romance espírita de mesmo nome da autora Lygia Barbiere do Amaral, Jardim dos Girassóis mostra, através das premissas religiosas do espiritismo, esse entrelaçamento entre vidas passadas e vidas atuais. Classificação 14 anos.

19h – Soldados da Borracha - A história do grupo de seringueiros conhecido como Soldados da Borracha, que durante a Segunda Guerra Mundial foi para a região amazônica trabalhar com soldados Aliados na extração de látex para a indústria armamentista norte-americana. Composto por cerca de 60 mil nordestinos, metade deles morreu antes de poder voltar para casa e a outra metade luta até hoje por reconhecimento e pela promessa de receber a mesma aposentadoria que os militares. Classificação 12 anos.