Capela de São Pedro, na Praia das Pedrinhas, recebe primeira Missa do ano

A primeira Missa do ano na Capela de São Pedro foi realizada na manhã desta quarta-feira (29) - Foto: Layla Mussi

A primeira Missa do ano na Capela de São Pedro foi realizada na manhã desta quarta-feira (29) - Foto: Layla Mussi

Na manhã desta quarta-feira (29), a Capela de São Pedro, localizada na Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, recebeu a primeira missa do ano, celebrada pelo novo Pároco da Igreja Matriz de São Gonçalo, Padre Douglas Alves Fontes, que tomou posse na última sexta-feira (24).

Tendo como padroeiro que dá nome à Igreja o Santo protetor dos pescadores, a Capela foi inaugurada em junho de 2022, após obras de revitalização, visto que antes havia no mesmo terreno uma pequena capela onde era rezado o terço pelos devotos e fiéis da Igreja Católica e do santo.

A Capela de São Pedro foi inaugurada em 2022 | Foto: Layla Mussi

Leia também:

Boneca do Barracão: Rio vai receber a 2ª edição do concuso que celebra a diversidade

Maricá receberá unidade de tradicional parque temático francês



Para a comerciante e moradora da região, Priscila Almeida, ter um local de oração onde a população local possa manifestar sua fé é de extrema importância.

"Ter uma capela aqui na região é muito importante principalmente para que a comunidade cresça, trazendo o povo para religiosidade, para fé, porque a gente precisa muito disso, resgatar o amor ao próximo, o companheirismo, a união. Então é importante trazer essa galera que é aqui da Praia das Pedrinhas, porque ainda vejo que poucas pessoas daqui frequentam a missa na capela, muitos vem de fora. Faço a minha parte, frequento, busco divulgar e estou sempre presente", contou a comerciante.

Paroquianos puderam prestigiar a primeira Missa do ano na Praia das Pedrinhas, celebrada por Padre Douglas | Foto: Layla Mussi

Novo Padre da Igreja Matriz

Natural de São Gonçalo, o Padre Douglas Alves Fontes, que até pouco tempo atrás estava à frente de uma igreja católica em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, assumiu, na última sexta-feira (24), o cargo de Pároco da Igreja Matriz de São Gonçalo e, desde então, vem recebendo o acolhimento dos paroquianos de todo o município.



"É uma alegria poder voltar a São Gonçalo, pois sou daqui, então a expectativa era muito positiva, porque já conheço o povo gonçalense. Cheguei na sexta-feira com a oportunidade de ser Pároco e servir à nossa Matriz de São Gonçalo, que tem esse trabalho missionário aqui na Praia das Pedrinhas. Foi exatamente como eu esperava: uma comunidade muito viva, ativa e acolhedora. Estou na expectativa de continuar esse trabalho iniciado por Padre André e de fazer com que a comunidade possa crescer, sobretudo valorizando esse espaço, que é também um ponto turístico, favorecendo, principalmente, a atenção ao serviço da comunidade aqui da região", afirmou Padre Douglas.



Padre Douglas celebrou a primeira Missa do ano na Praia das Pedrinhas | Foto: Layla Mussi

Com a chegada do novo padre, a expectativa é que a arrecadação de recursos para as obras de revitalização, incluindo a finalização de algumas partes que ainda precisam ser concluídas na capela, continue sendo realizada.