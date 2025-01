Boneca do Barracão: Rio vai receber a 2ª edição do concuso que celebra a diversidade

Milton Cunha será o apresentador da 2ª Edição do Concurso Boneca do Barracão - Foto: Divulgação

Milton Cunha será o apresentador da 2ª Edição do Concurso Boneca do Barracão - Foto: Divulgação

O carnaval carioca se prepara para um momento histórico com a realização da 2ª Edição do Concurso Boneca do Barracão, que acontecerá no dia 7 de fevereiro de 2025. O evento, que celebra a diversidade nos barracões das escolas de samba, promete trazer visibilidade e reconhecimento aos profissionais LGBTQIAPN+ que trabalham incansavelmente para fazer a maior festa popular do Brasil acontecer.

Leia também:

Previsão aponta virada no tempo para última semana de janeiro; Confira!

‘Minha filha não merecia isso’, diz mãe após morte da filha em batismo

Criado com o objetivo de naturalizar as vivências da comunidade LGBTQIAPN+ no ambiente do carnaval, o concurso busca construir um espaço de trabalho menos opressor e mais acolhedor para todos. A iniciativa representa um importante passo na luta por representatividade e respeito dentro dos barracões, onde diversos profissionais contribuem com seu talento para a construção do espetáculo carnavalesco.

Uma história de resistência e representatividade

O concurso Boneca do Barracão nasceu em 2017, da iniciativa de Ailton Neves, tendo sua primeira edição realizada em 2019. Após um período de pausa, o evento retorna ainda mais fortalecido, graças ao empenho de seus idealizadores e ao apoio fundamental de grandes nomes do carnaval.

"Organizar o evento é desafiador, principalmente por ter que conciliar com o trabalho no carnaval, mas é muito prazeroso. A primeira edição marcou a vida de muitas pessoas, e eu sempre tive o desejo de retornar com o concurso", revela Dandara Vital, uma das organizadoras.

O retorno antecipado

O que estava previsto para 2026 ganhou um impulso inesperado graças ao entusiasmo de Milton Cunha, mestre de cerimônias do evento. "O Concurso Boneca do Barracão é muito tradicional, e é uma alegria a Dandara e Ailton estarem trazendo de volta. As mulheres trans e os homens cis gays são uma representatividade enorme da diversidade do carnaval dentro dos barracões. Tem muitas trans costureira, aderecista e tem maquiador, pintor de arte...", destaca Milton.

Celebração e Reconhecimento

O concurso contará com representantes de diferentes escolas de samba, incluindo pessoas trans e gays que se apresentam com trajes femininos. Além da premiação principal, haverá também a escolha da Miss Simpatia, prometendo uma noite repleta de brilho e emoção.

A programação inclui show especial da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti , além da participação especial de Suzy Brasil, garantindo uma celebração completa da arte e da diversidade do carnaval carioca.

SERVIÇO:

2ª Edição do Concurso Boneca do Barracão

Data: 07/02/2025

Horário: a partir das 19h

Local: Parada do Samba - no Quiosque Parada do Samba (Quiosque do Robson)

Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60, na Gamboa, Cidade do Samba - em frente ao barracão da Beija-Flor.

Atrações: apresentação de Milton Cunha. Participação especial de Suzy Brasil e show da Paraíso do Tuiuti