União de Maricá brilha em ensaio técnico no Centro

A última semana terminou com mais um desfile nas ruas do Centro para escola de samba União de Maricá. Na última sexta (24), a agremiação levou sua equipe para a Passarela Adélia Breve e realizou mais um ensaio técnico, nos preparativos para a reta final de ensaios antes de desfilar na Marquês de Sapucaí no próximo dia 28 de fevereiro pela Série Ouro.

A escola está dentro dos cronogramas previstos e, segundo a equipe técnica, já tem cerca de 85% das fantasias prontas para o desfile. Os ensaios têm contado com o apoio da população maricaense, que compareceu em peso ao último. Em entrevista ao portal “Carnavalesco”, Matheus Gaúcho, um dos intérpretes, também reforçou que a escola tem investido no canto do enredo.

“Vamos fazer um grande desfile. A escola escolheu um grande samba. Está na ponta da língua dos componentes. Vamos fazer um grande carnaval. Temos uma sintonia grande com mestre Paulinho. Ele é um grande amigo, estamos sempre conversando e alinhando o que é melhor para bateria e carro de som”, disse Gaúcho ao portal. Ele interpreta o tema ao lado de Bico Doce e Nino do Milênio.

O próximo ensaio técnico da escola acontece novamente na Adélia Breve, no Centro de Maricá, na próxima sexta (31). A escola será a sexta a desfilar no dia 28 de fevereiro.