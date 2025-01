Naldo Benny conversa com O São Gonçalo sobre projeto de pagode e parceria com Justin Bieber

Audiovisual de pagode do cantor, 'Casa do Naldo' estreia em fevereiro - Foto: Enzo Britto

O rei do funk pop carioca e ícone das histórias mirabolantes da internet, Naldo Benny, conversou com a equipe do O São Gonçalo nesta sexta (24), após dar um show em sua participação no Rádio Mania Ao Vivo, gravado nos estúdios da emissora em Niterói. Na conversa, o cantor aproveitou para falar sobre sua nova investida musical: um projeto audiovisual de pagode.

O ‘Casa do Naldo’ é o primeiro projeto solo do artista no pagode, após o sucesso de sua participação na música ‘Depois do Amor’, do Pagode do Adame. Além do novo audiovisual, que estreia em fevereiro, Naldo falou sobre outros interesses musicais, sobre a promessa de uma parceria com o cantor Justin Bieber no pagode e mandou um abraço especial para os fãs gonçalenses. Confira a entrevista:

Você acabou de gravar o “Casa do Naldo”, seu primeiro audiovisual de pagode. Você já flerta com o gênero há algum tempo, mas qual foi o momento que te fez decidir investir em um projeto no pagode?

Foi o público que me fez entender o momento. Eu tenho uma relação com o pagode há muitos anos. O primeiro cara que me ouviu profissionalmente e me levou para assinar um contrato com uma gravadora multinacional foi o Bira Haway. A gravadora tinha o Negritude, o Exaltasamba, o Soweto, a Marisa Monte, os Paralamas do Sucesso, os Mamonas Assassinas… a direção era do Torquato Mariano e o presidente era Aloysio Reis. Eu fui contratado lá como um artista grande, para explodir. Fiz um álbum com a gravadora EMI, com a produção do Robson Leandro. Só que esse álbum não saiu. Isso tudo há 25 anos.

Desde essa época, eu tenho uma relação com o Bira Haway e, por isso, tenho uma parada com o pagode. Tenho muitas histórias com o pagode: o Belo já gravou três músicas minhas, eu fui backing vocal por dois anos do grupo Disfarce, já gravei com o grupo Mulekes, com Alexandre Pires, com Imagina Samba. Sempre foi uma parada muito forte com o pagode. Depois que saiu essa parada com o Adame, o público pediu. Eu senti o calor humano gritando: ‘vem para o pagode, tá na hora’. Aí, eu resolvi fazer o Casa do Naldo.

O projeto completo sai agora em fevereiro e a galera vai poder apreciar ainda mais, entender mais essa minha ligação com o universo do samba e do pagode.

Cantor foi atração desta sexta (24) do Rádio Mania Ao Vivo | Foto: Enzo Britto

Além do pagode, você sempre explorou misturas com outros gêneros musicais. Sei que agora é o momento do pagode, mas tem algum outro estilo com o qual você tem vontade de experimentar?

Desde o início da carreira, eu sempre falei: ‘Eu gosto de música’. Acho que as pessoas não entendiam isso, né? Eu sempre fiz meu funk, mas eu gosto de música. ‘Meu corpo quer você’ eu escrevi em 2005 e gravei com a Preta Gil em 2011, no DVD Naldo Na Veia Tour. E [essa música] não é um funk, é um R&B com um pop, sabe? E com a Preta Gil, que é filha do Gilberto Gil; ou seja, com a galera da Música Popular Brasileira. Então, eu sempre disse que minha parada é a música, no geral. Daqui a pouco, eu posso estar fazendo um álbum de sertanejo, sei lá. Eu sou assim.

"Desde o início da carreira, eu sempre falei: ‘Eu gosto de música’", destaca Naldo | Foto: Enzo Britto

Recentemente, você comentou que convidou o cantor canadense Justin Bieber para participar de uma música com Justin Bieber. O que aconteceu com o projeto?

"Ficou pro Casa do Naldo 2, para o próximo. Os caras ficam rindo, mas eu convidei o cara, brother! [risos] Eu convidei o Exaltasamba, convidei o Michael Jordan, o Will Smith, o Chris Brown. Convidei todos eles. E o Justin Bieber me respondeu: ‘Naldo’. [risos] Aí, eu falei já: ‘vamos para o desenrolo! É pagode, xará. É bagulho de negão’. Ele viria, mas é questão de logística, né? O cara está estourado para caralho.

Vocês acham que é mentira, mas eu postei a conversa no meu stories. Ele me respondeu!. Eu vou dar de novo um ‘search’ lá e vou postar esse storie meu trocando ideia com ele. Vocês precisam entender que eu não minto, gente! Confiem, não tem história. No ‘Casa do Naldo 2’, esperem: Jorge Aragão, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e Justin Bieber. Todo mundo no mesmo palco."

Naldo promete unir Zeca Pagodinho e Justin Bieber em projeto futurop | Foto: Enzo Britto

Para terminar, pode mandar um alô para a galera de São Gonçalo?

"Aí, valeu, galera de São Gonçalo! Amo vocês, obrigado! A galera do outro lado da poça sempre gostou de mim para caramba, então é sempre ótimo estar aqui pela região. Me lembro de altos shows que eu já fiz por aqui. Tinha uma casa de show aqui, I9, fiz um show lá que lotou. Era primeiro, segundo, terceiro e quarto andar; estavam todos os andares ‘sold out', cheios, e ainda tinham duas mil pessoas para entrar. Não é mentira! Vou procurar essa foto para postar."