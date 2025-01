O que fica do amor? Peça explora relações e subjetividade no Teatro da UFF, em Niterói

Dois desconhecidos que viveram uma história de amor com a mesma pessoa passam a limpo as semelhanças e diferenças de suas histórias e descobrem informações que transformam a visão sobre seus relacionamentos e sobre si mesmos.

É esse o tema de "CLICHÊ ou Maria, João, mas tinha o Pedro também", da Cia. Móvel de Teatro de Niterói, que fica em cartaz de 31 a 9 de fevereiro, no teatro da UFF, sextas e sábados, às 20h; e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$50 (inteira) e R$25 (meia). Estudantes da rede municipal, estadual e federal, além de pessoas trans, travestis e não binárias, pagam R$15.

A dramaturgia levanta questões intrigantes sobre relacionamentos passados e a ilusão de decifrar a subjetividade do outro, como se fosse um quebra-cabeça a ser montado.

O espetáculo também mistura as linguagens do teatro físico, gestual e circense para explorar o amor sob uma perspectiva não-heteronormativa, buscando a diversidade nas narrativas e promovendo uma identificação mais ampla do público com as necessidades dos espectadores adolescentes e jovens adultos.

Além disso, a montagem aborda os aspectos do machismo e da homofobia, mesmo quando praticados por pessoas supostamente desconstruídas e aliadas.

"Ter esse tipo de temática abordada sem rodeios, de maneira não estereotipada, e simplesmente falar sobre o amor e suas dores, seja entre quem for, significa reafirmar a potência de se poder ser quem se é e encontrar um ponto de apoio onde se identificar, se sentindo acolhido, seja qual for a sua orientação sexual", enfatiza Daniel Leuback, que dirige em parceria com Helena Marques, e atua junto com Helena Hamam e Raphael Pompeu.

Serviço:

Espetáculo "CLICHÊ ou Maria, João, mas tinha o Pedro também", da Cia Móvel de Teatro

Local: Teatro da UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí, Niterói

Data: de 31/01 a 9/02

Horários: Sextas e sábados, 20h; domingos, 19h.

Ingressos: R$50 (inteira); R$25 (meia). R$ 15 (Estudantes da rede municipal, estadual e federal, além de pessoas trans, travestis e não binárias)