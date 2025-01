Projeto Grael abre matrículas para novos alunos nas unidades de Niterói e Mangaratiba

Estão abertas as matrículas para mais um semestre no Projeto Grael. Com atividades gratuitas, o instituto oferece aulas de natação, vela, canoagem, além de oficinas profissionalizantes nas áreas de fibra de vidro, eletroeletrônica, carpintaria, capotaria, mecânica a diesel, mecânica de popa e energia solar, com foco na capacitação para o mercado de trabalho no setor náutico.

As inscrições para o Projeto Grael, que são limitadas, acontecem até o dia 31 deste mês, e devem ser realizadas presencialmente nas unidades de Niterói (Av. Carlos Ermelindo Marins, nº 494 - Jurujuba) e Mangaratiba (Av. Beira Mar, nº 1000 - Muriqui), de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Podem se matricular jovens de 9 a 29 anos que estejam matriculados ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. É necessário apresentar atestado médico válido para a prática de atividades físicas.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer a uma das unidades levando RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, declaração escolar de 2025, atestado médico de 2025 e número do CadÚnico, caso possuam. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável, que também precisa apresentar CPF e RG.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais (@projetograel) ou pelos telefones (21) 97253-1909 e (21) 97253-6945.