São Gonçalo recebe "Um músico em cada esquina" nesta terça (21)

Oito esquinas de São Gonçalo receberão apresentações gratuitas ao longo desta-terça (21). As apresentações fazem parte da programação do “Um músico em cada esquina”, projeto idealizado pelo músico Ian Medeiros e projetado pelo grupo Editando e Projetando. A partir das 10h, artistas de diferentes estilos musicais levam um pouco de arte a diferentes cantos da cidade.

A primeira esquina a receber o projeto será a da Praça de Santa Luzia, com show de Ed Manhães, às 10h. Em seguida, é a vez da Praça do Bandeirantes, com Lígia Helena às 10h40, e da Praça do Pacheco, com Ricardinho Sax às 11h20. À tarde, é a vez dos shows de Ronny Baby e Ian Medeiros, no Alcântara; de Ícaro Castro, no Rocha; e de Íris Nascimento e Dílson Villar, no Centro do município.

O idealizador do projeto, que também é poeta, escritor e produtor musical, conta que a ideia para o projeto surgiu a partir de uma apresentação informal com um amigo músico. Os dois estavam em um ponto de ônibus, quando o colega pegou sua flauta doce para demonstrar uma canção que havia aprendido a tocar. O momento acabou chamando a atenção dos passageiros que esperavam o transporte no local.

"Surpreendentemente, todos que estavam no ponto de ônibus ficaram hipnotizados pelo som da flauta do chorinho "Doce de Coco", e aí me veio a ideia do projeto Um músico em cada esquina. Lembrei da letra do cantor Milton Nascimento, “Nos bailes da vida”, que a meu ver é ideologicamente democrática, de levar bons músicos, tocando boa música ao alcance de todos", conta Ian.

O projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc e conta com o apoio da Secretaria de Cultura de São Gonçalo.

Serviço:

Dia 21 de janeiro, terça-feira

- Ed Manhães – Local: Praça de Santa Luzia das 10h às 11h

- Lígia Helena – Local: Praça do Bandeirantes das 10h40 às 11h40

- Ricardinho Sax – Local: Praça do Pacheco das 11h20 às 12h20

- RonnyBaby – Local: Shopping do Relógio das 14h às 15h, Alcântara

- Ian Medeiros – Local: Shopping Pátio Alcântara das 15h às 16h, Alcântara

- Ícaro Castro – Local: Praça do Rocha das 16h30 às 17h30

- Íris Nascimento – Local: Shopping 3b das 17h30 às 18h30, Centro

- Dílson Villar – Local: Shopping Partage das 18h30 às 19h30, Centro