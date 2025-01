Cine Henfil terá pré-estreia de documentário sobre Leonel Brizola nesta quarta-feira (22)

O Cine Henfil vai oferecer nesta quarta-feira (22) a pré-estreia do documentário ‘Brizola - Anotações para uma História’, que mergulha na vida e nas lutas de Leonel Brizola (1922-2004), uma das figuras mais emblemáticas e controversas da política brasileira.

O filme tem direção de Silvio Tendler, que já produziu outros grandes documentários nas últimas décadas, e será exibido às 19 horas, no dia em que o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro completaria 102 anos. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente pelo link https://cecip.vendabem.com/compra_ingresso_online_new/.

Por meio de registros inéditos, depoimentos de aliados e críticos, além de uma análise minuciosa de seu legado, o filme traça a trajetória do líder que marcou época com uma visão progressista e a incansável defesa da educação pública. Uma jornada emocionante que revisita os momentos decisivos da história recente do Brasil, iluminados pela coragem e pela paixão de Brizola, que dá nome a vias e equipamentos públicos de Maricá e outras cidades do estado. Ao final da exibição está previsto uma bate-papo com o diretor da produção.

De acordo com o secretário de Cultura e das Utopias de Maricá, Sady Bianchin, este será o primeiro de uma série de lançamentos aos quais o Cine Henfil quer dar espaço, sempre com a presença dos diretores para uma conversa. Ele afirmou ainda que será a primeira exibição deste documentário para o grande público.

"Anteriormente, o filme tinha sido mostrado em um evento fechado na Casa de Rui Barbosa, no Rio, durante um debate. Este filme inaugura o espaço que vamos oferecer ao que chamamos de 'cinema pensante', com filmes para reflexão de quem assiste. Devemos intensificar essas sessões e lançamentos a partir de março", adiantou Sady.

Nascido no Rio de Janeiro em 1950, Silvio Tendler é formado em história pela Universidade de Paris e mestre em cinema e história pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais. Um dos documentaristas mais importantes do país, em 50 anos de carreira, lançou mais de 80 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens.

Em sua filmografia, destacam-se os documentários “Os Anos JK – Uma Trajetória Política” (1980), “Jango” (1984), “Retrato Falado do Poeta Castro Alves” (1997), “Marighella – Retrato Falado do Guerrilheiro” (2001), “Glauber o Filme, Labirinto do Brasil” (2003), “Encontro com Milton Santos ou o Mundo Global Visto do Lado de Cá” (2006), “Utopia e Barbárie” (2009) e “Nas Asas da Pan Am” (2020).