Exposição é aberta ao público na Casa das Artes de São Gonçalo

A Casa das Artes Prof. Helter Jerônymo Luiz Barcellos, em São Gonçalo, abriu as portas nesta sexta-feira (17) para a exposição Artistas e Intelectuais Negros - Narrando Histórias para Outros Futuros Possíveis. A mostra, que ficará em exibição até 15 de fevereiro, é resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido pela curadora Cleia Marcelino e apresenta a obra de quinze artistas e intelectuais negros, com destaque para os talentos locais de São Gonçalo.

A exposição tem como proposta dar visibilidade à produção artística e intelectual negra, contribuindo para a descolonização dos olhares sobre a arte brasileira. O objetivo é mostrar que artistas negros não só fazem parte da história, mas também são referências importantes para as futuras gerações.

A curadora Cleia Marcelino compartilhou sobre o propósito da exposição: “Meu objetivo sempre foi proporcionar ao público um contato mais próximo e amplo com artistas e intelectuais negros, para que eles sejam vistos e para que as pessoas se identifiquem com suas histórias e trajetórias. Isso surgiu de uma necessidade pessoal que vivi na época da minha faculdade, de não ter referências. Esta exposição vem para mostrar que esses artistas conseguiram, que eles são referências poderosas e que, sim, existem artistas negros capazes de inspirar outros.”

o público terá a chance de conhecer artistas gonçalenses | Foto: Divulgação

Durante o período de exibição, o público terá a chance de conhecer artistas gonçalenses como Urucuia, Janice Mascarenhas, Gabriella Marinho, Savio Ribeiro, Gabriel da Silva, Renata Toledo, entre outros.

“Essa exposição é muito bacana porque ela fala de artistas negros de todo o Rio de Janeiro, e tem um setor específico só para os artistas de São Gonçalo. Isso vai de encontro com o que sempre quisemos fazer com a Casa das Artes: mostrar os talentos de São Gonçalo e evidenciar o nosso papel como um celeiro cultural”, celebrou a secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Julia Sobreira.

A exposição está aberta à visitação de terça a sábado, das 10h às 18h, e contará com atividades paralelas, como palestras e apresentações, até o dia 15 de fevereiro. O projeto foi selecionado por meio do Edital “Arte e Cultura SG” e conta com o patrocínio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.