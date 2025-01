Lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo será neste sábado (18/01)

O evento, que é realizado há 26 anos, faz parte do calendário oficial do município - Foto: Divulgação

A Secretaria de Assuntos Religiosos de Maricá apoia neste sábado (18/01) a 26ª edição do ato simbólico e tradicional da lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, no Centro. A concentração na Praça da Bandeira, no Centro, será a partir das 17h. O evento, que é realizado há 26 anos, faz parte do calendário oficial do município, de acordo com a lei nº 2512/14, publicada no jornal oficial de Maricá (JOM), e é uma forma de celebrar a tolerância religiosa.

O evento reforça a perseverança e resistência pacífica, fomentando as inclusões sócio cultural, política, pedagógica, turística e econômica, em especial a sociedade afro religiosa. Cada ser independente de seu credo é convidado a conhecer o evento tradicional de matriz africana, porque a busca pela paz entre os iguais e diferentes é o maior propósito. O ato da Lavagem da Escadaria teve iniciativa por meio do presidente do projeto F.A.C, Fé, Atitude e Cidadania (Forma), Pai Liminha de Maricá.

