Circuito de Férias: Partage São Gonçalo oferece programação especial com foco na cultura Geek e Gamer

Para garantir a diversão de crianças e suas famílias durante as férias de verão, a Partage Malls preparou uma programação recheada de atividades em todos os shoppings da rede: o Circuito de Férias, uma experiência repleta de aventura e criatividade. Celebrando as culturas Geek e Gamer, o Partage São Gonçalo oferecerá uma série de atividades como jogos interativos, oficinas e apresentações culturais.

Entre os dias 17 e 19 de janeiro, em parceria com as marcas Geek Mall, Caçula e Wipi, o shopping entrará no modo geek com uma programação cheia de oficinas especiais como k-pop, torneio de cubo mágico, além de celebrar personagens icônicos deste universo como Pokémon e Harry Potter.

Para participar das oficinas, basta se inscrever gratuitamente pelo Sympla. Já o torneio de cubo mágico possui uma taxa de R$ 35,00 e as inscrições podem ser realizadas pelo site World Cube Association.

Para complementar a programação, no dia 19, a partir das 14h, o jardim do shopping receberá a oitava edição do Partage Geek, com atividades como desfiles de cosplay, covers de dança e apresentação musical, quiz interativo e a presença de expositores locais, apresentando uma ampla variedade de produtos e experiências ligadas à cultura nerd e pop. Entre as marcas confirmadas estão Sacaneds, Podium Game, CST Produções, XP Game, Mini Figures, Boomerangue Presentes, Space Neko, entre outros.

Em fevereiro, é a vez dos fãs da cultura gamer. A programação contará com oficinas voltadas para este rico universo nos dias 1, 2, 25 e 28 de fevereiro.

A programação completa está disponível no partagesaogoncalo.com.br e no perfil oficial do shopping no Instagram, @partagesaogonçalo.

Serviço:

Circuito de Férias no Partage São Gonçalo

Oficinas Geek:

17 de janeiro: Pokémon Day, às 18h, no segundo piso

18 de janeiro: Oficina de Harry Potter, às 16h, no segundo piso

18 de janeiro: Torneio de Cubo Mágico, às 10h, no segundo piso

19 de janeiro: Partage Geek, a partir das 14h, no jardim

19 de janeiro: Torneio de Cubo Mágico, às 13h, no segundo piso

Oficinas Gamer:

01 de fevereiro: Campeonato Gamer, às 14h

02 de fevereiro: Campeonato Gamer, às 14

25 de fevereiro, Oficina de Minecraft, às 16h

28 de fevereiro: Torneio de Futebol de Botão, às 14h

Local: Partage São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo – RJ

Para participar das oficinas é necessário realizar a inscrição via Sympla. O torneio de cubo mágico possui uma taxa de R$35 e as inscrições podem ser realizadas pelo World Cube Association. Entrada gratuita. Mais informações em: partagesaogoncalo.com.br