Comitê de Cultura do Rio abre agenda gratuita para atender fazedores e produtores culturais do estado

O Comitê de Cultura do Rio de Janeiro iniciou 2025 com uma importante iniciativa para fortalecer a cena cultural do estado: a abertura de uma agenda gratuita para atender fazedores e produtores de cultura que desejam participar de editais no estado. O atendimento inclui orientações sobre a elaboração de projetos, prestação de contas, construção de portfólios, e outras demandas essenciais para a viabilização de iniciativas culturais.

O objetivo é democratizar o acesso às oportunidades de financiamento público, garantindo que artistas, produtores e agentes culturais de diferentes regiões do estado possam ter suas dúvidas sanadas e projetos estruturados para competir nos editais de cultura abertos no Rio de Janeiro e em nível nacional.

A coordenadora executiva do Comitê de Cultura do Rio, Beatriz Brandão, destaca a importância desta ação para o fortalecimento do setor cultural.

Leia mais:

Canobbio desembarca no Rio para se apresentar ao Fluminense

Corpos carbonizados são encontrados em Jacarepaguá

"A cultura é uma ferramenta poderosa de transformação social. Com essa agenda de atendimentos gratuitos, queremos proporcionar condições reais para que quem faz cultura no estado do Rio tenha acesso aos editais e consiga estruturar seus projetos de forma profissional. É uma oportunidade de começar 2025 imersos na cultura, auxiliando diretamente quem cria, produz e leva arte para as pessoas”, destaca Beatriz.

A ação também busca contribuir para o crescimento de uma rede de apoio cultural, ajudando a descentralizar o acesso a informações e recursos que muitas vezes ficam restritos a determinados grupos.

O objetivo é democratizar o acesso às oportunidades de financiamento público | Foto: Divulgação

Os atendimentos serão realizados por uma equipe de profissionais capacitados, que irão orientar os participantes sobre as melhores práticas de apresentação de projetos, documentação necessária e prestação de contas.

O atendimento pode ser agendado pelo WhatsApp 21 99992-4995 ou pelo link de agendamento na Bio do Instagram oficial @comitedecultura_rj