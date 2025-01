Canobbio desembarca no Rio para se apresentar ao Fluminense

O atacante Canobbio, sétimo reforço do Fluminense para 2025, desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde desta sexta-feira (10). O uruguaio realiza os exames e assina contrato com o Tricolor em breve.

A transação foi definitiva. O Flu pagou um valor em dinheiro e enviou também o atacante Isaac, de 20 anos, cria de Xerém. Canobbio, de 26 anos, será o nono estrangeiro do elenco tricolor. O clube está no limite permitido pela CBF de atletas nascidos fora do Brasil em uma mesma partida.

No saguão do Aeroporto Internacional do Galeão, Canobbio falou com a imprensa e explicou os motivos pela escolha do Fluminense: "(Vim pelo) que significa o Fluminense para o futebol brasileiro, o que me falaram de fora. A competição que tem na frente. Eu gosto de competir. E também pelo que briga o Flu dentro do Brasil. Espero estar no nível para corresponder o futebol daqui."

O atacante também revelou que o Mundial de Clubes foi determinante para a decisão: "Dentro de uma escolha, isso (o Mundial de Clubes) sempre esteve pesando e foi algo que motivou para estar onde estou. Uma cidade incrível, um time muito grande. É corresponder, trabalhar com humildade e dar o melhor dentro do campo, que é onde eu tenho que falar", completou.

Revelado pelo Fénix-URU, Canobbio se destacou atuando pelo Peñarol e chamou atenção do Athletico-PR. O clube pagou R$ 5,7 milhões aos uruguaios na negociação, à época a maior contratação da sua história.

O atacante defendeu o Furacão em 141 partidas, com 18 gols marcados e 16 assistências. Foi convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai e virou centro de uma polêmica recente com o treinador.