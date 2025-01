Corpos carbonizados são encontrados em Jacarepaguá

Dois corpos carbonizados foram abandonados em uma calçada próximo a Praça Waldir Vieira, na Taquara, em Jacarepaguá, na manhã desta sexta (10). A identidade das vítimas ainda não foi confirmada; segundo testemunhas, os corpos seriam de dois homens com marcas de agressão, mas a informação ainda está sendo apurada pela Polícia Civil.

Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados ao local e isolaram a cena para a perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou o caso e está investigando. A unidade apura se o crime tem alguma relação com uma suposta guerra entre grupos criminosos que atuam na região. Na última quinta (09), moradores relataram intensos confrontos entre facções criminosas que atuam na região pelo comando da comunidade Cabeça de Porco. Não há registro de mortos e feridos no tiroteio até o momento.