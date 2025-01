É dentadura? Peixe com dentes "humanos" pescado no ES viraliza; vídeo

O registro de uma espécie inusitada de peixe chamou a atenção de internautas na última semana. Uma família de turistas mineiros em Anchieta, no Espírito Santo, compartilhou um vídeo de um peixe com dentes aparentemente "humanos"; as imagens viralizaram nas redes sociais. Confira:





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Apesar da "estranheza", a espécie não tem nada de anormal. O peixe encontrado pela família é um sargo-de-dentes, espécie que possui uma arcada dentária que remete a humana. Relativamente comum no litoral brasileiro, o animal se alimenta de mariscos e ouros alimentos preso em rochas e, por isso, desenvolveu uma estrutura dentária mais desenvolvida.