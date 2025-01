Ludmilla traz show da turnê 'Numanice' para Niterói

Venda de ingressos deve começar no próximo dia 16 de janeiro - Foto: Divulgação

A cantora Ludmilla vai trazer o Numanice para Niterói. Anunciada no ano passado, a terceira fase da popular turnê da artista vai passar pelo município em 13 de abril deste ano. A venda de ingressos ainda não está disponível, mas a previsão é de que a pré-venda comece na tarde do próximo dia 16 de janeiro, pela plataforma Sympla.

O show acontece no Caminho Niemeyer, no Centro, com abertura de portões previstas para o fim da tarde, por volta das 16h.

O valor da entrada ainda não foi divulgado. A classificação indicativa é 16 anos, desde que menores estejam acompanhados de pais ou responsável legal.

