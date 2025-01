Cine Henfil, em maricá, apresenta três novas sessões de 'Ainda Estou Aqui'

Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil - Foto: Divulgação

Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e Utopias, apresenta, no Cinema Público gratuito da cidade, entre os dias 10 e 12 de janeiro produções nacionais de destaque! Claro que não podiam ficar de fora novas sessões do aclamado “Ainda Estou Aqui”.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 10/01 (sexta-feira)

19h - Ainda Estou Aqui - Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A obra é um tributo à força de Eunice Paiva, que, contra todas as adversidades, se torna uma figura central na luta pelos direitos humanos no país. Classificação 14 anos.

Dia 11/01 (sábado)

15h – Pets em Ação! – O filme é uma animação de comédia dirigida por Kevin Donovan e Gottfried Roodt, com vozes de Bill Nighy, Brooke Shields e Danny Trejo. A história acompanha Gracie, uma cachorrinha esnobe e mimada, e Pedro, um gato resgatado que não tem medo de falar o que pensa. Apesar de serem animais de estimação da mesma família, os dois não têm nada em comum e vivem em constante conflito. Durante uma viagem em família, um acidente no aeroporto deixa Gracie e Pedro perdidos em um local desconhecido, longe de casa. Agora, para sobreviver às ameaças da vida na rua, eles precisam superar suas diferenças e aprender a trabalhar em equipe. Enquanto enfrentam os desafios desse novo ambiente, os dois fazem de tudo para reencontrar a família que tanto amam. A jornada de Gracie e Pedro revela que, mesmo sendo tão diferentes, a cooperação e a amizade podem surgir nas situações mais inesperadas. Classificação livre.

17h – Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios - Derivada de uma série infantil, Uma Aventura Perfekta conta a história dos novos amigos gênios: Isa, Tom e Linus que para salvar a memória do robô Einsten, precisam da ajuda de um cientista misterioso que vive no Laboratório Perfekta, um local onde os humanos não são bem-vindos, mas ao mesmo tempo é o sonho de qualquer amante de robótica. Classificação 10 anos.

19h – Ainda Estou Aqui

Dia 12/01 (domingo)

15h – As aventuras do pequeno Colombo - Ainda crianças, Leonardo da Vinci, Cristovão Colombo e Mona Lisa participam de uma sociedade secreta e descobrem fatos ignorados pela ciência medieval. Tentando salvar sua família da falência, Cris convence os amigos a irem com ele até uma ilha repleta de tesouros. No meio da viagem, no entanto, eles são atacados pela fera Nautilus. Classificação livre.

17h – Silvio - Silvio retrata um evento dramático que marcou o Brasil e se tornou um dos momentos mais desafiadores na vida do apresentador Silvio Santos, ao mesmo tempo que retoma a emocionante trajetória de um dos maiores comunicadores do país. Classificação 14 anos.

19h – Ainda Estou Aqui