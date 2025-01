Shoppings em SG oferecem férias repletas de diversão gratuita para as crianças

Os shoppings Pátio Alcântara e São Gonçalo Shopping prepararam uma programação especial para animar as férias escolares com eventos gratuitos, repletos de diversão, aprendizado e momentos mágicos para toda a família.

No Pátio Alcântara, a programação começa no dia 9 de janeiro, das 16h às 18h, com a Oficina de Bombeiro Mirim, uma parceria com o Brazil Fire. A atividade ensina noções de primeiros socorros, ecologia, preservação ambiental, legislação de trânsito e educação cívica, de forma interativa e educativa. A oficina volta no dia 16 de janeiro, no mesmo horário e local. No dia 11 de janeiro, das 14h às 18h, a Tarde Divertida no Pátio com Betinha promete animar os pequenos com recreação e oficina de desenho. Já no dia 18 de janeiro, das 16h às 18h, o Show do Tio Sérgio traz contação de histórias e música, proporcionando um momento mágico para estimular a imaginação das crianças.

Leia também:

Poste com risco de queda gera insegurança a moradores do Barro Vermelho, em SG

Polícia procura homem que matou jogador por causa de pisão no pé na Baixada

No São Gonçalo Shopping, a diversão começa no dia 11 de janeiro, às 16h, com o Espetáculo Kadabra, inspirado no universo de Harry Potter, que transportará o público para um mundo de magia e mistério. No dia 12 de janeiro, também às 16h, o Circo do Churumello levará o público ao universo do circo tradicional, com uma oficina de malabares após o show. No dia 18 de janeiro, às 16h, o musical interativo O Encontro Mágico traz a Turma do Mickey para recepcionar um convidado surpresa especial. No dia 25 de janeiro, às 16h, o Musical Encanto Congelante promete emocionar os fãs de Frozen com as aventuras de Elsa, Anna e Olaf. A programação se encerra no dia 26 de janeiro, com duas sessões do Baile das Princesas, às 15h e 17h, com danças, interação e coroas para os pequenos.

Ambos os shoppings oferecem eventos gratuitos e são o destino ideal para proporcionar momentos inesquecíveis durante as férias escolares.

SERVIÇO – PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

Pátio Alcântara

Datas:

09/01 – Oficina de Bombeiro Mirim | 16h às 18h

11/01 – Tarde Divertida no Pátio com Betinha | 14h às 18h

16/01 – Oficina de Bombeiro Mirim | 16h às 18h

18/01 – Show do Tio Sérgio | 16h às 18h

Local: Praça de Alimentação

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo – RJ

São Gonçalo Shopping

Datas:

11/01 – Espetáculo Kadabra | 16h

12/01 – Circo do Churumello | 16h

18/01 – O Encontro Mágico | 16h

25/01 – Musical Encanto Congelante | 16h

26/01 – Baile das Princesas | 15h e 17h

Local: Praça de Alimentação (exceto Baile das Princesas, em frente à Casas Bahia)

Endereço: Av. São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo – RJ