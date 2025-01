Polícia procura homem que matou jogador por causa de pisão no pé na Baixada

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (07), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à localização do acusado de trafico de drogas, Márcio Lucas Rosa de Sousa, vulgo Testa de Ferro ou Homem de Ferro ou Di Ferro, de 31 anos. Ele foi identificado como sendo o homem que atirou na cabeça do jovem Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 19 anos, numa festa no Morro São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense, na madrugada do Ano Novo.

Kauan, que teve morte cerebral, após ficar dois dias internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), era jogador de futebol amador, e foi morto por ter pisado acidentalmente no pé do traficante, em um baile funk, mesmo após pedir desculpas ao criminoso. Testa de Ferro foi identificado através de um software de reconhecimento facial. Boatos nas redes sociais dizem que Márcio teria sido morto pelo "tribunal do tráfico" local, mas a Polícia Civil negou as informações e procura o criminoso.

E diante dos fatos, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Plantão Judiciário (TJRJ), pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, Espécie de prisão temporária, pelo crime de Homicídio Qualificado. Considerado de Alta Periculosidade no sistema carcerário, ele estava em liberdade condicional desde janeiro de 2024, com várias passagens pelo sistema prisional, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

A DHBF, segue investigando o caso a fim de localizar e responsabilizar o acusado, e pede o apoio da população para denunciar seu paradeiro, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido