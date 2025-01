Centro Cultural Banco do Brasil RJ divulga parte da programação planejada para 2025 em artes visuais e artes cênicas

“O ano de 2024 foi muito especial para o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. Completamos 35 anos de atuação, com investimento relevante do Banco do Brasil tanto para o patrocínio de importantes projetos culturais quanto para a conservação do prédio histórico que o CCBB ocupa”, declara Sueli Voltarelli, Gerente Geral do CCBB Rio de Janeiro. “Recebemos mais de um milhão e duzentos mil visitantes no ano passado, que puderam conferir mais 70 projetos culturais muito diversos entre si, reafirmando nosso compromisso de ampliar a conexão do brasileiro com a cultura”, complementa.

Dentre as exposições, Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak foi a que recebeu maior quantidade de público, com 361.746 visitantes. Tesouros Ancestrais do Peru, iniciada em 2023, veio em seguida, com público de 359.507 pessoas. Em terceiro lugar, está Fullgás – Artes Visuais e anos 1980 no Brasil, em cartaz até janeiro, com 216.691 visitantes, citada como uma das mais relevantes do ano pelo jornal Folha de São Paulo. Junto a ela, Paisagens Ruminadas – Luiz Zerbini também foi citada. O artista visual, paulista de nascimento, ganhou o título de “Carioca do ano” pela revista Veja Rio.

Outra exposição que marca o aniversário do CCBB Rio é Primeiro de Março 66 – Arquitetura de Memórias, recentemente prorrogada até abril do próximo ano. A mostra conta um pouco da história do icônico edifício, construído em uma das esquinas mais importantes para o país e inaugurado no início do século XX, até sua transformação em um dos Centros Culturais mais visitados do mundo. O prédio passa esse ano por mais um extenso processo de conservação e restauração, investimento do Banco do Brasil na preservação do patrimônio arquitetônico brasileiro. Quem passa pelo CCBB pode acompanhar de perto o trabalho minucioso que está sendo feito no piso do térreo, original da época da construção. A fachada também está sendo totalmente restaurada, em seus mais de 8 mil metros quadrados de extensão.

Também merece destaque a reinauguração do Teatro I, um dos mais relevantes da cidade, pelo qual já passaram grandes nomes das artes cênicas do Brasil, como Fernanda Montenegro, Nathália Timberg, Tônia Carrero, Pedro Paulo Rangel, entre muitos outros. Em 2024, as peças realizadas nos três teatros do CCBB RJ receberam mais de 50 indicações nas mais importantes premiações do país, em diversas categorias, e receberam 15 prêmios.

Em 2025

A programação do próximo ano já está sendo planejada e alguns dos projetos já têm data para acontecer. Nas artes visuais, as próximas exposições já confirmadas são Arte Subdesenvolvida (fevereiro), Indomináveis Presenças (abril) e Flávio Cerqueira (novembro).

Está sendo negociada exposição individual de Antonio Obá, artista brasileiro que recentemente ganhou repercussão internacional pelo impacto de sua produção, com obras inéditas produzidas especialmente para a mostra. O CCBB Rio receberá também “Ancestral: Afro-Américas”, com curadoria de Marcello Dantas, atualmente em cartaz na FAAP (SP), com previsão de abertura em junho em terras cariocas.

Nas artes cênicas, as estreias de janeiro abrem o ano atendendo a diversos públicos e mostrando a potência da produção nacional, com Marku Musical (Teatro 1 – de 08/01 a 23/02), Carroça de Mamulengos – Três Gerações de Brincantes (Teatro 2 – de 18/01 a 23/02) e Zona Lésbica (Teatro 3 – de 10/01 a 02/02). Também vêm por aí Vienen por Mí (fevereiro), Velocidade (julho) e Velhos caem do céu como canivetes (setembro).

Já está negociada também a estreia nacional de Matilde, projeto idealizado pelo saudoso Paulo Gustavo, em que dirigiria Malu Valle. Com texto de Julia Spadaccini, premiado no edital Carolina Maria de Jesus de Literatura, a peça tem como protagonista uma mulher de 60 anos, aposentada, que vive sozinha num apartamento em Copacabana até que as finanças apertam e ela é obrigada a alugar o quarto dos fundos para Jonas, um jovem ator de 35 anos.

Lembramos que o acesso ao CCBB e a todas as suas exposições é gratuito, e as peças têm ingressos a preços populares, contribuindo para a democratização do acesso às artes.

SERVIÇO

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Contato: 21 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br

Mais informações em bb.com.br/cultura

Ingressos:

Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia entrada.

Bilhetes e senhas disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura.

Funcionamento: De quarta a segunda, das 9h às 20h (fecha às terças).

ATENÇÃO Domingos, das 8h às 9h - horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes, conforme determinação legal (Lei Municipal nº 6.278/2017).