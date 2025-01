De graça? Apple TV+ terá acesso gratuito neste fim de semana

Para acessar, é necessário ter cadastro no Apple ID - Foto: Divulgação/Apple

Para acessar, é necessário ter cadastro no Apple ID - Foto: Divulgação/Apple

O serviço de streaming Apple TV+ vai disponibilizar acesso gratuito para não-clientes neste final de semana. A plataforma, que pode ser acessada por dispositivos não vinculados a Apple, fica de graça em todo o mundo entre sábado (04) e domingo (05). Segundo o portal americano Variety, a ação promocional pode começar ainda nesta sexta (03), mas, até o início desta tarde, o acesso gratuito ainda não estava disponível.

De acordo com a Apple, a única exigência para garantir o acesso será ter uma Apple ID - ou seja, uma conta cadastrada no site da empresa, o que pode ser feito de forma gratuita. Todo o catálogo do streaming, incluindo os filmes e séries originais da plataforma, ficarão disponíveis durante a ação. O objetivo é atrair novos assinantes para o serviço.

O serviço de streaming foi criado em 2019. Atualmente, a assinatura no serviço custa R$ 21,90 por mês, com três meses gratuitos para clientes que tenham produtos da Apple.