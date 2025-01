Oruam é considerado o rapper mais charmoso de 2024

Aclamado nas redes sociais, o rapper Oruam foi eleito o cantor mais charmoso de 2024 em uma votação realizada pela internet, conforme divulgado pelo jornalista Luiz Bacci em seu perfil no Instagram. O estilo autêntico e fora do padrão é um dos fatores que mais chamam atenção, especialmente entre as mulheres. Sua personalidade marcante também conquistou a influenciadora Fernanda Valença, com quem Oruam atualmente mantém um relacionamento.

Nascido no Morro Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Oruam, de 25 anos, tornou-se um dos maiores nomes do trap brasileiro. O cantor já emplacou diversos hits e conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais, somando mais de 3 milhões de fãs no Instagram. Seu mais recente lançamento, “Tropa do Oruam”, em parceria com Zé Felipe, promete ser o hit do verão.

História e polêmicas

Filho de Marcinho VP, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, Oruam teve uma trajetória repleta de polêmicas e conquistas. Em 2022, foi considerado uma das revelações do trap brasileiro e assinou contrato com a gravadora Mainstreet Records, de Orochi. Nesse período, lançou o sucesso “Terra Prometida”, que ultrapassou 40 milhões de visualizações no YouTube e teve versões regravadas por artistas como João Gomes.

Em 2023, o rapper enfrentou uma polêmica após a abertura de um inquérito pela polícia do Rio de Janeiro para investigar a suposta receptação de um carro usado no clipe da música “Filho do Dono”, uma colaboração com MC Cabelinho. Oruam esclareceu, por meio das redes sociais, que desconhecia a procedência do veículo e se colocou à disposição das autoridades.

Sucessos recentes

Passada a polêmica, Oruam seguiu lançando hits que conquistaram milhões de visualizações, como “Papo de Agostinho” e “Assunto Particular”, cujas prévias ultrapassaram 30 milhões de visualizações. Sua influência e carisma continuam a consolidá-lo como uma das maiores estrelas do trap nacional.