Maíra Cardi perde bebê e desabafa: "Vazio que não se explica"

Em um vídeo publicado no TikTok, ela mostrou que foi ao hospital após apresentar sangramentos - Foto: Reprodução/redes sociais

A coach fitness Maíra Cardi, de 41 anos, revelou, nesta quinta-feira (2), que perdeu o bebê. Ela estava grávida de seu terceiro filho, o primeiro com o marido Thiago Nigro.

Em um vídeo publicado no TikTok, ela mostrou que foi ao hospital após apresentar sangramentos por alguns dias. Em seguida, as imagens mostram que durante o ultrassom, a médica informou que o bebê estava sem batimentos.

"Ficamos meio atordoados. Nem sei falar o que sentimos nessa hora", escreveu a influenciadora. "Vazio que não se explica", completou.

Maíra anunciou a gravidez no início de dezembro de 2024. Ela já é mãe de Lucas Cardi, de 23 anos, de sua relação com Nelson Rangel, e Sophia, de 6 anos, da união com Arthur Aguiar.

Após publicar o vídeo, a coach fitness também postou, em seu Instagram oficial, que seguirá com a agenda profissional.