NEACA divulga resultado final do Concurso Sociocultural de Música

A cerimônia de premiação acontecerá no Auditório do Movimento de Mulheres - Foto: Divulgação

A cerimônia de premiação acontecerá no Auditório do Movimento de Mulheres - Foto: Divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo divulgou o resultado final do I Concurso Sociocultural "Unidos pela Erradicação da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". O evento, realizado por meio do Projeto NEACA: Tecendo Redes e em parceria com a Petrobras, teve como objetivo unir vozes em prol da conscientização e mobilização para a erradicação da exploração sexual de crianças e adolescentes, além de promover a arte como ferramenta de transformação social.

Leia também:

César Tralli posta foto com filha e anuncia pausa no trabalho

Artur Jorge está a um passo de deixar o Botafogo e acertar com clube árabe

A grande campeã do concurso foi a cantora Raquel Vivas (@raquelvivas.oficial), que conquistou a primeira posição com a impressionante pontuação de 78,31. A música de Raquel, que emocionou a todos os presentes, foi a responsável pela sua vitória, garantindo-lhe o prêmio de um notebook.

O segundo lugar ficou com Niccolas Ricardo (@nicollas.felicidade_oficial), que obteve uma pontuação de 76,81. Sua apresentação também emocionou a plateia, resultando no prêmio de um celular. Gabriel Marquiori (@marquiori), com 65,81 pontos, ocupou a terceira posição, sendo premiado com um tablet.

Premiação e Homenagens

A cerimônia de premiação acontecerá no Auditório do Movimento de Mulheres, localizado na Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto, São Gonçalo, no dia 16 de janeiro, às 15h30. A organização do evento solicita que os vencedores confirmem sua presença pelo telefone (21) 96750-3087 para receberem informações adicionais.

Os jurados responsáveis pela avaliação das apresentações foram os profissionais Rafael Vieira, Tom Valentin e Marcos Moura, que dedicaram atenção e cuidado na análise de cada música, contribuindo para uma seleção justa e transparente.