Natal: solidariedade transforma vidas na época das festas

A solidariedade é um ato que une as pessoas em momentos de dificuldades e também de necessidades. Com a chegada do Natal, esses atos se intensificam e se tornam fundamentais. A data representa união e inspira ações solidárias para proporcionar momentos importantes para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Foi com esse pensamento que nasceu o SOS Lixão de Itaoca. A causa foi iniciada em meados de 2011, como uma ação social. Alex Ramos é fotógrafo e cobria uma série de reportagens no local. Em uma dessas coberturas, Alex testemunhou alguns caminhões despejando lixo na área, mesmo após o local ter sido desativado para isso.

Alex (à frente) é o idealizador do SOS Lixão de Itaoca | Foto: Divulgação

Iniciado como ação social em 2011, o projeto hoje atende mais de 300 crianças | Foto: Divulgação

Ele percebeu a difícil realidade que as pessoas da área viviam por conta do descaso das autoridades. Então, em acordo com companheiros de trabalho, Alex arrecadou verba para ajudar a população local, principalmente as crianças, que são mais de 300 atendidas pelo projeto. Os voluntários compraram brinquedos e alimentos para entregar as pessoas do bairro.



Alex queria o crescimento do projeto e começou a divulgar através das redes sociais, pedindo doações e mais voluntários para a causa. E deu certo. O projeto cresceu, pessoas foram se aproximando e colaborando para tornar um pouco melhor a vida de pessoas mais carentes. Segundo ele, o projeto hoje cumpre seu papel.

"Ali era uma localidade que era bem esquecida, né. Ainda é, eu acho que ainda é hoje, mas muitas pessoas não conheciam aquela realidade, então a ação social ajudou a elucidar um problema ali que era muito latente", afirmou Alex.

No período do Natal, o projeto já conseguiu a doação de 400 cestas básicas | Foto: Divulgação

No Natal, o SOS Lixão de Itaoca conseguiu realizar a doação de quase 400 cestas básicas. Em outros momentos, o número já chegou a 600 cestas. O período pós-pandemia diminuiu um pouco os números dessas doações. Mas, ainda se trata de um número expressivo que ajuda e transformar a vida de pessoas todos os dias.

Outro grande projeto começou em 2014, com a escritora Juliane Rodrigues. Ela publicou um livro onde uma personagem realiza uma festa de aniversário em instituições de acolhimento. Então, ao lado de pessoas próximas, ela decidiu tornar sua personagem em alguém da vida real. Em dezembro daquele ano, nascia o Instituto Salvos pelo Amor.



O movimento passou a ser mais do que uma ação literária. Nas visitas aos locais, Juliane foi aprendendo mais sobre a questão do abandono. A partir desse momento, começou a busca por ajudar aos jovens a entender as questões sobre abandono e como lidar com isso na fase adulta e em relacionamentos com outras pessoas.

O voluntários atuam em São Gonçalo e Niterói | Foto: Divulgação

Movimento cuida de crianças em instituições de acolhimento | Foto: Divulgação

A instituição apadrinhou as crianças, buscou voluntários para seguir o projeto e realiza encontros mensais, passeios, aulas semanais e festas na intenção de promover a vida para as crianças e jovens.



Hoje, são cerca de 50 voluntários. Eles atuam nas cidades de São Gonçalo e Niterói, onde são parceiros de seis instituições de acolhimento. Na época de Natal e festas de final de ano, o Salvos pelo Amor reúne as seis instituições parceiras e realizam uma confraternização. As crianças então recebem presentes e roupas, celebram a companhia de outros amigos e podem desfrutar de um momento de amor e carinho.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Soares