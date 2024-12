Cantora Pocah revela desejo de ser mãe no ano de 2025

A cantora Pocah compartilhou o desejo de ser mãe no ano de 2025. Como diz a superstição, quem usa verde no Natal, no próximo ano ficará grávida. Ao postar os registros da noite com sua família, a artista falou sobre seu vestido verde.

Pocah expressa suas alegrias, “Feliz Natal a todos! Primeiro Natal da minha marca Bron•Z e do meu bebezãoo Johnnie (o cachorro). Obrigada Jesus. Obs: de verde acreditando na superstição".

Segundo ela em entrevistas, a sua filha de 8 aninhos pede uma irmãzinha.

A cantora disse a filha que para o desejo [de ter uma irmã] se realizar precisaria pedir para Jesus e escrever cartinha ao Papai Noel.

Ainda conclui dizendo que ama ser mãe e que um outro filho lhe faria muito feliz.

