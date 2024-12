Juliette brinca e se diz culpada pelo aumento do turismo em João Pessoa

A influenciadora e campeã do BBB 21, Juliette, usou, com bom humor, seu Instagram nesta sexta-feira (20) para rebater as 'críticas' de alguns moradores de João Pessoa, sua cidade natal. Desde que ganhou o reality show, a paraibana vem sendo 'culpada' por mudanças na cidade, como o aumento no fluxo de turistas, trânsito e a valorização dos imóveis.

"Estou cansada de vocês me culparem pelo trânsito, pela quantidade de turistas, pelo aumento dos valores e pela valorização imobiliária. Tudo o que eu fiz foi tentar acertar", disse Juliette entre risos.

Enquanto Juliette estava dentro da casa confinada, destacou as belezas naturais e a hospitalidade de João Pessoa, o que teria despertado o interesse de muitos. "Quis mostrar o quanto nossa cidade é maravilhosa, o que de fato é. Somos apaixonados, 'bairristas', e as pessoas foram conferir", comentou.

Para não ter somente palavras jogadas ao vento, a ex-BBB compartilhou uma pesquisa que classificou João Pessoa como o destino mais popular do mundo e com maior potencial de atrair turistas em 2025. Juliette aproveitou para celebrar o destaque internacional que a cidade recebeu.

"É bom saber que João Pessoa está sendo valorizada. Isso é motivo de alegria para todos nós", concluiu.