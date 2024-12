Tati Machado revela sexo e nome do bebê que espera

A apresentadora Tati Machado revelou que está grávida de um menino. A novidade veio a público nesta sexta-feira (20), durante o programa Encontro, com Patrícia Poeta. Nesta quinta-feira (19), Tati revelou a gravidez no ‘Mais Você’, junto com Ana Maria Braga.

"Estamos esperando um menino e vai se chamar Rael. Há anos, a gente tem esse nome. A gente tinha certeza. Se fosse menina, a gente tinha mais opções, mas menino sempre foi Rael", contou.

Ela falou como estão sendo os primeiros meses de gestação. "Fome? Eu estou querendo comer o Brasil inteiro de tanta fome que eu estou. Mas sabe de uma coisa boa? Eu não estou enjoando, eu não enjoei. Até agora, nada de enjoo, só uma mudança de humor um pouco chata", disse.

Tati é casada há 13 anos, com o cineasta Bruno Monteiro. A futura mamãe tem o costume de chamar o marido de “mozão”, forma carinhosa que se tornou popular entre os fãs.

"Mozão está enlouquecido, muito feliz e eu nunca fui tão mimada na minha vida", confessou. A colega de profissão, Patrícia Poeta, presenteou Tati com um lindo par de sapatinhos vermelhos.