Cantor Príncipe faz show inédito na Rádio Mania cantando seus antigos e novos sucessos

O pagodeiro Príncipe realizou um inédito show nos estúdios da Rádio Mania, no Centro de Niterói, na tarde desta quinta feira (19). No evento, o músico cantou seus novos e antigos sucessos, para dos fãs, além de falar sobre novos projetos na carreira.

Ex integrante do grupo Nosso Sentimento, o cantor, que na vida real se chama Rodrigo Rodrigues, lançou, nesse mês de novembro, um novo projeto audiovisual solo, com a participação de diversos nomes do pagode. Ao ser perguntado sobre o trabalho, Príncipe respondeu: "Foi do nada, sem ensaio, chamei os amigos e a galera topou essa minha loucura. O inusitado foi a gente chegar a esses números nessa velocidade", disse o artista.

Príncipe é conhecido do grande público no mundo do samba e do pagode | Foto: Layla Mussi

O audiovisual "Pagode do Príncipe", bateu 1 milhão de views com menos de um mês de lançamento. A segunda parte do projeto, será lançada ainda esse mês no Youtube.

Leia também:

Rodrigo Neves anuncia novo presidente da Nitprev



Nova diretoria muda planos da pré-temporada e Flamengo



O cantor que é formado em teatro, está vivendo novas aventuras em sua carreira. Príncipe está na terceira temporada de 'Arcanjo Renegado' da Globo Play, vivendo o miliciano Conan. "Foi um momento muito bacana, eu sempre atuava em clipes e tal. E aí, quando eu recebi o convite, eu recebi pra fazer a segunda temporada, por email e tal...E a minha produção acabou não vendo e passou. Depois, eu recebi o convite pra terceira temporada. Era pra ser mesmo, era pra ser. E aí, o legal é que assim, depois que eu engrenei nesse ramo de teatro, me aprofundei, fui estudar. A gente aprende que o personagem que escolhe o ator, na verdade não é a gente que escolhe", disse o cantor.

O show agradou o público presente nos estúdios da Rádio Mania, em Niterói | Foto: Layla Mussi

O artista falou sobre a dificuldade de conciliar a vida de cantor com a de ator: "Foi difícil também conciliar porque os horários lá eram como diária. Então o carro me pegava às 5, 6 horas da manhã em casa e me entregava às 18, 19 horas, naquele período de 12 horas. E às vezes eu estava chegando dos shows, o carro tava lá me esperando virado e eu já ia dormindo. Obvio, tem aquele frio na barriga, mas é algo que a gente já tá acostumado porque a gente tá fazendo isso por 20 anos. Mas aquele negócio do 'gravando'...Nossa! Pra mim, foi um dos maiores medos que eu tive, mas também foi a sensação mais gostosa", concluiu o músico.

O cantor falou sobre a sua experiência no meio cinematográfico ter mudado sua forma de enxergar a arte: "Hoje eu vejo a arte bem diferente. Eu acho que todo cantor, todo músico, ele deve fazer um curso de teatro, mesmo que seja básico. Ele vai se expressar melhor, ele vai ganhar um olhar melhor, ele vai ver as coisas melhores, ele vai respeitar o próximo melhor", afirmou o artista.

Príncipe ainda sem poder falar muito sobre o assunto, já confirmou que em janeiro, irá lançar uma nova música, em novo projeto, que inclui também um clipe.