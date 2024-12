'Escritora Viva' de SG, Ray Santana lança 'Convite para ficar' nesta quinta, 19

A escritora Ray Santana lança, na próxima quinta-feira, 19 de dezembro, a partir das 17h, seu segundo livro, 'Convite para Ficar', no Empório Vírgula, em São Gonçalo. O evento promete reunir leitores, escritores e apaixonados por literatura para celebrar essa nova obra, que mescla contos, crônicas e uma pitada de nostalgia.

Publicado pela editora Mapa das Letras, Convite para Ficar é uma coletânea de textos que capturam os dilemas contemporâneos do amor, das relações, dos conflitos e do pertencimento. Com sua escrita sensível, de estilo singular, Ray Santana explora temas como reencontros, despedidas e as sutilezas das emoções cotidianas, convidando o leitor a refletir sobre vários temas, entre eles a importância de aceitar o passado para abraçar o futuro.

Ray Santana é formada em Administração, com pós-graduação em Psicanálise. Escritora integrante do Coletivo Escritoras Vivas, tem se destacado por sua capacidade de traduzir emoções em palavras. Autora do livro Silvia, Codinome amor (Apologia Brasil), Ray também é uma figura ativa na participação de eventos literários na região, como saraus e rodas de leitura.

"Espero que os leitores se conectem com as histórias e encontrem em suas páginas algo que fale diretamente às suas próprias vivências", declara a autora.

O Empório Vírgula, reconhecido por sua dedicação à cultura e às artes, promete um ambiente aconchegante para um fim de tarde especial. Durante o evento, o público poderá adquirir exemplares autografados do livro, interagir com a autora e participar de um bate-papo sobre o processo criativo por trás da obra. Haverá ainda um sarau, com microfone aberto, mediado pela escritora e jornalista Renatta Toledo, tornando a experiência ainda mais memorável.

Os interessados em adquirir o livro também podem encontrá-lo no site oficial da Editora Mapa das Letras (www.mapadasletras.com.br), na loja virtual (mapadasletras.lojavirtualnuvem.com.br) e no perfil do Instagram da editora (@mapadasletras) e da autora (@raysan1963).

Produzido na modalidade pré-venda, Convite para ficar encerra a programação de lançamentos da editora Mapa das Letras em 2024 com sucesso. Antes mesmo do lançamento, mais da metade da meta da pré-venda havia sido batida e exemplares já foram enviados pelos Correios a leitores de norte a sul do país.

O Empório Vírgula fica na R. Carlos Gianelli, 235, Boaçu, São Gonçalo (Rua da antiga Lojas 3B).