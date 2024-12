Show de stand-up comedy com Felipe Absalão no Centro do Rio nesta sexta-feira (13)

O humorista Felipe Absalão apresenta o “Felipe Absalão Show” nesta sexta (13/12) , às 20h, no Rio Café Comedy Club, no Centro do Rio. O comediante, ator, roteirista e diretor promete levar o público a dar muitas risadas sobre situações inusitadas do dia a dia como relacionamento, cancelamento, tempos de escola, música e outras histórias hilárias de sua trajetória no mundo artístico onde se apresentou com Chico Anysio e outras personalidades das artes .

A casa inaugurada recentemente é inspirada nos modelos de comedy clubs nova-iorquinos e pubs londrinos e abrirá às 17h30 com show de música para os convidados. O local tem programação de stand-up, open mic, improviso e performances musicais, além de gastronomia com cozinha RAW dinâmica e uma drinkeria completa.

Leia mais

Buscando novo técnico, Vasco faz contato com Renato Gaúcho

União de Maricá faz primeiro ensaio de rua com vistas ao Carnaval de 2025

Serviço:

“Felipe Absalão Show”

Data: Sexta-feira, 13/12

Horário: 20h

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração do Espetáculo: 60 minutos

Abertura às 17h30 com show musical

Local: Rio Café Comedy Club – Rua Buenos Aires, 53 Centro do Rio de Janeiro.

Ingressos a partir de R$25,00

Venda online: Sympla

Na bilheteria: dias: 10, 11, 12 e 13.12 das 10h às 18h

Informações e dúvidas:

Email: riocafecomedyclub@gmail.com

WhatsApp: (21) 98289-4588