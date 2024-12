Influenciadora Kefera responde sugestão de seguidor para vender meias fedidas

A influenciadora, Kéfera Buchmann, abriu uma caixa de perguntas no story do seu instagram para interagir com seus seguidores, mas um não esperava uma sugestão um tanto diferente. Um desses seguidores perguntou se a Kefera já tinha cogitado vender suas meias pós-academia, em específico as com chulé.

"Suas meias pós academia são vendidas? Já pensou em ganhar dinheiro com isso, se tiver chulé?"

A atriz respondeu com uma selfie brincando ao fazer uma expressão confusa, diante das perguntas dos usuarios.

Uma outra interação rendeu boas risadas e mostrou o lado bem-humorado da influenciadora e de seu amigo. Após um seguidor insistir na possibilidade de Kéfera usar meias fedidas como forma de ganhar dinheiro, ela negou categoricamente. Mas seu melhor amigo elogiou sua higiene pessoal de forma divertida:

"Ela não tem chulé e é a pessoa mais cheirosa que eu já vi em toda a minha vida. Quando ela usa uma vez e põe pra lavar, eu reutilizo, pego pra usar, porque a gata não tem chulé".