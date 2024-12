Natal em São Gonçalo: três praças recebem celebrações natalinas nos próximos dias; Confira!

As celebrações natalinas em São Gonçalo não param. Após a inauguração da árvore de Natal com 23 metros de altura na Trindade, em 29 de novembro, numa iniciativa do Sesc SG em parceria com a Prefeitura, mais três eventos acontecem nos próximos dias. Colubandê, Zé Garoto e Bandeirante entram no circuito do Natal da Gente, em novas ações em conjunto com o Sesc, governo do Estado do Rio e Política Nacional Aldir Blanc (Pnab).

Na próxima sexta-feira (13), a partir das 19h30, a Praça do Colubandê recebe uma grande apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, convidando famílias e o público em geral para uma experiência única, onde a população gonçalense poderá desfrutar de música clássica de forma totalmente gratuita. O evento é uma realização do Sesc, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

No sábado (14), a partir das 19h, a Orquestra Municipal de São Gonçalo vai levar uma apresentação especial para o gonçalense, na Praça Zé Garoto, com um repertório que promete emocionar o público. O evento também vai contar com um espaço instagramável, para que as famílias possam registrar o momento em fotos e vídeos. O ponto alto da noite será a chegada do Papai Noel, que vai alegrar a noite da criançada. O evento acontece através de um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, do governo federal, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Leia também:

São Gonçalo iluminada: Concertos e atrações natalinas gratuitas

Espetáculo 'Por que, afinal, essa festa é Natal?' é baseado em livro de poeta niteroiense; saiba mais



Na terça-feira (17), é a vez da Praça do Bandeirante receber a magia do Natal, a partir das 16h, com apresentações musicais de artistas gonçalenses, além do grupo Dó Ré Mi, a chegada do Papai Noel e inauguração de uma árvore de Natal no local.

Dó Ré Mi é um grupo performático que canta, dança, representa e vem encantando o Brasil. Ao público gonçalense será exibido o espetáculo “Natal com Dó Ré Mi”, divulgando a mensagem de alegria, amor e fé com suas vozes angelicais e interpretação vibrante de clássicos natalinos, música popular, pop, romântico, sertanejo e funk.

O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado através do Projeto Caravana RJ Pela Paz, uma promoção do programa Giro Cultural da Funarj e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A caravana está percorrendo 13 cidades do Estado do Rio de Janeiro com apresentações artístico-culturais gratuitas, envolvendo crianças e jovens.