São Gonçalo iluminada: Concertos e atrações natalinas gratuitas

As celebrações já começaram com eventos como o Natal da Gente na Praça da Trindade - Foto: Divulgação/ Júlio Diniz

Os moradores de São Gonçalo poderão vivenciar a magia do Natal com eventos gratuitos promovidos pela Prefeitura em parceria com o Sesc. A programação destaca momentos únicos com apresentações musicais e decoração temática em locais icônicos da cidade.

Abertura especial na Trindade | Foto: Divulgação/Julio Diniz

Música clássica no Colubandê

A Praça do Colubandê será palco, na sexta-feira, 13 de dezembro, às 20h, de uma apresentação emocionante da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. Formada por alunas da rede pública de ensino, a orquestra levará ao público gonçalense a beleza da música clássica.

Sob a regência de Priscila Bomfim, o grupo, que já se apresentou no Brasil e na Europa, promete encantar os espectadores com um repertório especial de Natal. A apresentação integra o projeto Natal Sesc, que desde 2022 realiza eventos natalinos em várias cidades do estado do Rio de Janeiro.

Encanto natalino na Praça Zé Garoto

No sábado, 14 de dezembro, a celebração continua na Praça Zé Garoto, a partir das 19h. A noite contará com a presença do Papai Noel e a iluminação de uma árvore de Natal, criando um cenário mágico para as famílias tirarem fotos e registrarem o momento especial.

O evento será embalado pela Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany. O repertório, recheado de músicas natalinas, complementará a experiência, que busca unir cultura e espírito natalino.

Tradição em clima festivo

As celebrações já começaram com eventos como o Natal da Gente na Praça da Trindade, que reuniu centenas de pessoas no final de novembro. A programação incluiu shows, atividades para crianças e a inauguração de uma árvore de Natal de 23 metros.

Esses eventos reforçam a iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo em promover o acesso à cultura e lazer de forma inclusiva | Foto: Divulgação/ Julio Diniz

Serviço:

Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga:

Data: 13 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça do Colubandê

Entrada: Gratuita

Natal na Praça Zé Garoto:

Data: 14 de dezembro (sábado)

Horário: 19h

Local: Praça Zé Garoto

Atrações: Papai Noel, iluminação da árvore e apresentação da Orquestra Municipal