Na contramão da queda de leitores no Brasil, escritores de São Gonçalo apostam na inovação

O Brasil enfrenta um momento delicado no que diz respeito ao hábito da leitura. Dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontam que o país perdeu cerca de 7 milhões de leitores nos últimos quatro anos. Hoje, apenas 52% da população se considera leitora, um número inferior aos 56% registrados em 2019. Entre os fatores que contribuem para essa queda estão a falta de incentivo à leitura na infância, o alto custo dos livros e a carência de bibliotecas acessíveis.

Apesar do cenário desafiador, escritores e editoras vêm investindo em iniciativas que buscam resgatar o interesse pela leitura e cativar novos públicos. Em São Gonçalo, autores locais e regionais mostram que a literatura pode, sim, ser uma ferramenta transformadora e acessível, utilizando a tecnologia como aliada e promovendo eventos culturais para aproximar os livros do dia a dia das pessoas.

Tecnologia como ponte para a leitura

Segundo o escritor maricaense Jordhan Lessa, é essencial abraçar as possibilidades que as plataformas digitais oferecem. “Livros digitais estão indo bem, novas plataformas surgem com força, e, na divulgação, as redes sociais através de vídeos são fundamentais. Se não nos adaptarmos, perdemos a oportunidade de fazer parte dessa mudança”, destaca o autor de Missão Vencer!.

A escritora Rita Carvalho enfatiza a importância de inserir a leitura desde cedo no ambiente escolar. “Trazer atividades de leitura para a educação infantil constrói um vínculo positivo desde a infância. Isso influencia não só crianças, mas também jovens e adultos, mostrando que a leitura pode ser prazerosa e benéfica para a saúde mental”, afirma a organizadora da coletânea Autocuidado - O Milagre que Vem de Dentro.

Iniciativas como bibliotecas públicas e projetos comunitários também são apontadas como fundamentais para reverter o quadro. Para Vilson Ferreira, editor da Proverbo, é crucial aproximar os livros das pessoas: “A literatura precisa chegar às praças, parques e outros espaços públicos. Políticas públicas são essenciais para democratizar o acesso ao livro”.

Em São Gonçalo, a professora e poeta Cleia Nascimento reforça: “Investir em bibliotecas e salas de leitura nas escolas é um dos pilares para fomentar o hábito de ler”. Já Elisangela Habitar, escritora da cidade, sugere campanhas educativas que reduzam o tempo de tela e promovam a leitura como um hábito saudável e transformador.

1/4 | Foto: Divulgação

2/4 | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação









Presentear com livros: um gesto transformador

Com a chegada do Natal, presentear com livros surge como uma estratégia simples e eficaz para incentivar a leitura. Obras escolhidas com base nos interesses do presenteado podem criar uma conexão emocional, transformando o ato de ler em um hábito duradouro.

Neste final de semana, autores locais apresentam novas obras que prometem agradar aos mais diversos perfis de leitores:

Sábado (7 de dezembro)

15h – Lançamento de Navegando em versos, de Bete Pereira, pela Editora Proverbo.

17h – Lançamento de Quando vem a poesia, de Ana Luísa Magalhães, também pela Proverbo.

19 de dezembro

17h – Lançamento de Convite para Ficar, de Ray Santana, publicado pela Editora Mapa das Letras.

Todos os eventos acontecem no Empório Vírgula, localizado na Rua Carlos Gianelli, 235, Boaçu, São Gonçalo.

Além disso, a poeta Flavia Joss apresenta sua plaquete Deslocamento e Pouso, que pode ser adquirida diretamente com a autora pelo Instagram @flaviasjoss2.