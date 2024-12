Curiosidades gonçalenses: Você sabia que a primeira capela de Santa Sara Kali da América Latina fica em SG?

Você sabia que a primeira capela de Santa Sara Kali da América Latina fica localizada em São Gonçalo?

Assim como muitas curiosidades gonçalenses, esta não poderia passar em branco, dada a importância histórico-cultural deste monumento religioso, visto como um elemento fundamental para a formação da cultura e dos valores de uma sociedade, podendo ter diversas implicações para uma cidade, como: constituição do urbano; turismo religioso; dinâmica econômica; humanização da sociedade; formação de valores e ensinamento de virtudes.

Muitas são as manifestações religiosas encontradas em São Gonçalo, e dentro do catolicismo, muitas das Igrejas da cidade possuem não só uma legião de devotos, como também história e estrutura arquitetônicas que precisam ser evidenciadas e contempladas ao longo dos anos, visto a importância deste símbolo religioso para a população do município.

A Igreja Matriz de São Gonçalo, por exemplo, fica localizada no centro da cidade e é considerada importante patrimônio histórico e arquitetônico do município. Alguns historiadores contam que a cidade de São Gonçalo teve seu marco original a partir da capela que deu lugar hoje à Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante. Outros contam que a primeira capela foi construída em Guaxindiba e que, depois de demolida, foi transferida para o local atual. O certo é que a capela foi elevada à categoria de paróquia em 1643 e o primeiro pároco tomou posse em 1647.

Capela de Santa Sara Kali

Inaugurada em 2015 pelo casal Renato Ferreira de Araújo, 47 anos, e Fernanda Pereira de Araújo, 46, a Capela, que fica localizada na Estrada Santa Fé, no bairro Monjolos, é uma homenagem à Santa Sara Kali, padroeira da maternidade e dos povos ciganos.

A Capela, que é de devoção particular, também celebra missas abertas à comunidade como forma de gratidão, devido ao grande número de devotos à Santa, e, visto que, na América do Sul, esta é a primeira Capela dedicada à Santa Sara.

No local, as Missas não são celebradas com uma periodicidade pré-definida. Quando o casal de devotos alinha com o padre alguma data para a celebração, o aviso é divulgado com antecedência através das redes sociais: Facebook e Instagram.

"Tudo começou lá pelos anos de 2013/2014. Eu já conhecia Santa Sara, minha mãe já era devota, mesmo sem ter nenhum ligamento com cigano, ela gostava mesmo. E então fizemos uma promessa, eu e meu marido, e conseguimos alcançar a graça. A partir daquele momento resolvemos ter um contato maior com Santa Sara. Fizemos outras promessas, como a que eu estava com um cisto do tamanho de uma laranja, e aí fiz a promessa de que se ele desaparecesse e não precisasse operar [o caso era cirúrgico], eu iríamos construir uma capela em homenagem à ela, e foi o que aconteceu, fiquei curada e em 2015 construímos a capela", contou Fernanda.

O sítio onde a capela está localizada é uma propriedade da família, herança deixada pelo pai de Renato. O casal estruturou o espaço para que não só os familiares desfrutem da Capela, como também devotos de Santa Sara Kali que queriam pedir e também agradecer pelas graças obtidas através da intercessão da Santa.

Primeira Missa

A primeira Missa foi celebrada, ainda em 2015, pelo Padre Antônio Píber [em memória] amigo do casal, que fez a celebração dentro da própria capela. Posteriormente, a capela só voltou a ser aberta para as Missas em 2017.

"Retornamos com a Missa em 2017 e praticamente inauguramos a capela de maneira oficial. Fizemos a primeira Missa campal, com 350 pessoas, muitas trazidas por Padre Antônio, que já havia sido pároco em muitas igrejas. Veio gente de Minas, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, porque eram muitos devotos que não tinham um local de devoção à Santa Sara", contou.

Amigo do casal de devotos, Padre Antônio, falecido em 2019, era pároco de uma Igreja Vétero Católica [Veterocatólica [também conhecida como Velha Igreja Católica ou Antiga Igreja Católica, é uma igreja católica independente que surgiu após o Concílio Vaticano I, entre 1869 e 1871], em Brasília e celebrava, uma vez por mês, missas na Capela de Santa Sara Kali, em São Gonçalo.

"Hoje não temos mais o vínculo de Igreja Veterocatólica, porque o Padre que celebrava mensalmente as missas aqui na Capela faleceu, mas esse tipo de nomenclatura se dá porque quando a Igreja de Roma se separou, a Igreja da Polônia ficou sendo a 'Igreja Veterocatólica', se mantendo, lá no país, como Igreja Católica Polonesa. Mas algumas ramificações dessa Igreja se perpetuaram em outros países, como o Brasil, onde, antigamente, uma média de 30, 40 padres atuavam aqui no país, mas não sei como está hoje", explicou Fernanda Araújo.



"Padre Antônio já tinha feito uma missão em São Francisco, nos Estados Unidos, e lá tinha a Igreja considerada como a primeira em honra à Santa Sara Kali do mundo, mas a Igreja acabou se desfazendo. Aí ele fez um estudo e constatou que a Capela que construímos era a primeira, pelo menos aqui da América do Sul.

Templo de união e devoção

Em março deste ano, o casal de devotos, Fernanda e Renato, conheceram um Padre da Igreja Anglicana [tradição cristã que surgiu na Inglaterra no século XVI, durante a Reforma Protestante. É é a religião oficial do Reino Unido], Padre Cristiano, que vem, ao longo dos últimos meses, celebrando algumas missas na Capela.

"Esse ano, retomamos a celebração de algumas Missas na Capela, mas não mensalmente como era com Padre Antônio", contou Fernanda, que tem um filho de 30 anos e uma enteada de 19.

Muito ligados à família, o casal reitera que o amor e devoção por Santa Sara Kali segue sendo um grande combustível para enfrentar qualquer que seja a adversidade do dia a dia. Após muitas graças, hoje Fernanda e Renato se dedicam à cuidar da Capela em honra a Santa que tanto os honrou. Juntamente à família, eles utilizam o sítio para o descanso, lazer, e incentivo à fé.

"Minha mãe, de 74 anos, é apaixonada pela Capela, assim como toda família, as tias do meu marido, todo mundo. Sempre que nos reunimos aqui no sítio, estar em comunhão na Capela, como um espaço para realmente refletir, pedir, agradecer, é muito especial para nós", afirmou Fernanda Araújo.

História de Santa Sara Kali

Natural da antiga cidade de Berenice, no Egito, Sara, segundo várias lendas, foi uma discípula de Jesus venerada popularmente como santa pela Igreja Católica. Ela é invocada como a padroeira dos povos ciganos e de mulheres que buscam fertilidade.

Desde sua infância, Sara tinha muitas intuições e passava por situações nas quais utilizava sua sensibilidade. Ela conheceu as palavras do Cristo por meio das palestras de João e nunca parou de estudá-las, pois acalentava seu coração e ainda muito jovem tornou-se seguidora dele.

Santa Sara Kali é invocada como a padroeira dos povos ciganos e de mulheres que buscam fertilidade | Foto: Layla Mussi

A história de Sara é incerta, uma vez que não há registros sobre sua vida. Lendas relatam que ela teria auxiliado Maria durante o nascimento de Jesus. Sara também estaria presente na crucificação de Jesus, embora os Evangelhos Canônicos não a mencionem. Ela também é identificada como serva de Maria Madalena.

Sara Kali foi canonizada pela Igreja Católica em 1712, embora seu culto seja pouco divulgado. Sara era escrava e teria convivido com Jesus, tendo sobrevivido a um atentado, no mar, graças à sua fé.

Sua história e seus relatos nunca foram escritos. Os ciganos não as escrevem, apenas passam elas de pais para filhos, de geração para geração.

A promessa

Sara, junto com Maria Salomé, Maria Jacobina, Maria Madalena e outros seguidores do Cristo, foi jogada ao mar para que morresse de sede e de fome. Como ela conhecia as palavras do Cristo e as seguia, começou, juntamente com as Marias, a orar com muito fervor. Em meio aos louvores, Sara fez a promessa de usar um lenço em homenagem ao Cristo caso fossem salvos.

O milagre

Assim, Sara Kali, sem duvidar, colocou o manto e naquele momento os ventos começaram a soprar em águas mansas e esse barco foi levado suavemente, como se estivessem sobre as nuvens, sem tempestades. E eles conseguiram desembarcar em uma terra chamada Petit Rhône, hoje conhecida como Saint Marie De La Mer, que significa “Santas Marias do Mar”, em homenagem a este acontecimento.

Ligação com os povos ciganos

Lá, cada um seguiu seu caminho e Sara seguiu sua jornada. Primeiro em uma pequena gruta, onde acolhia viajantes e ciganos. Assim, identificou-se com a maneira livre e amorosa deste povo e viveu em função de ajudá-los e foi também acolhida por eles.

A gruta é em homenagem à Santa Sara Kali é um local sagrado para beber da água que jorra das pedras e que se concentra sobre a Mandala Egípcia.

Gruta de Santa Sara Kali | Foto: Layla Mussi

Oração a Sara Kali

“Protetora do povo cigano, guardiã dos espíritos, guardiã da paz dos ciganos, tu que andaste pelo mundo e não foste compreendida pelos homens, mas recebeste do Cristo a unção e a missão de estar à nossa frente, de estar à frente do nosso trabalho nesta vida e em todas que vivemos na Terra, consertando nossos destinos, consertando o coração daqueles que entendem a virtude de um povo que quer trazer à Terra toda a sua alegria, toda a paz, toda a fraternidade que existem nas famílias ciganas.

Desce Santa Sara Kali, atenda toda esta gente. Tuas bênçãos, teu afago, tua unção de espírito de luz que tu és, para que aqueles que recebem um espírito cigano recebam-no em seus corações".