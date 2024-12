Feira da Cultura entra em clima de Natal com arte e gastronomia

Nesta sexta-feira (06), acontece mais uma edição da Feira da Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte. Este evento vibrante e envolvente tem como objetivo celebrar a riqueza da nossa cultura local. Os visitantes poderão adquirir produtos exclusivos e apoiar diretamente as artes locais, ajudando a fortalecer a economia comunitária.

Realizada sempre às sextas-feiras, das 9h às 17h, esta edição terá parceria com a Feira Aşé Ilé. Haverá outras duas edições comemorativas de Natal neste mês, nos dias 13 e 20. Os artesãos irão oferecer itens natalinos, com peças únicas e criativas, e uma variada oferta gastronômica, com pratos tradicionais elaborados por chefs da região.

Serviço:

Data: 6 de dezembro

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Gratuita

Obs: Em caso de condições climáticas adversas, existe a possibilidade de adiamento do evento para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes.