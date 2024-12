Cine Henfil Maricá divulga a programação desta semana

O Cine Henfil apresenta a programação deste fim de semana. Entre os dias 6 e 8 de dezembro, filmes nacionais em destaque serão apresentados em nossas sessões. “Ainda estou aqui”, do diretor Walter Salles, é um deles. Aclamado pelo público e pela crítica, o longa conta com a brilhante atuação das atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Na categoria de filmes infantis, está o “Arca de Noé”, uma animação inspirada nos poemas de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, fruto de uma coprodução entre o Brasil e a Índia. Neste fim de semana, o cinema apresenta ainda a Mostra de Cinema Africano, com o filme “Tesouro do Lixo/ Le Trésor des Poubelles”.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, é só entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendado chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP) em parceria com a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura, o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, no centro de Maricá, tem capacidade de 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 6/12 (sexta-feira)

19h - Ainda Estou Aqui – O filme é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. A obra é um tributo à força de Eunice Paiva, que, contra todas as adversidades, se torna uma figura central na luta pelos direitos humanos no país. Classificação 14 anos.

Dia 7/12 (sábado)

15h – Arca de Noé – Vini é um ratinho poeta muito carismático, mas ao mesmo tempo bastante envergonhado. Seu melhor amigo, Tom, também um roedor talentoso, toca violão como ninguém. Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam entrar na Arca de Noé sem que sejam percebidos, já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos. Com muita alegria, música e cantoria, Vini e Tom embarcam nessa aventura arriscada, mas bem acompanhados. Ao longo da jornada, eles encontram outros animais que também buscam abrigo e formam novas amizades, enfrentando desafios juntos. Com a ajuda de seus talentos artísticos, Vini e Tom não apenas tentam garantir seu lugar na arca, mas também inspiram todos ao redor a manter a esperança e a criatividade em tempos difíceis. Arca de Noé é uma história divertida e tocante sobre amizade, coragem e a importância de se unir em momentos de crise. Classificação livre.

17h – Humanimal - Circo da Silva - Neste espetáculo criado em 2009, as performers do Circo da Silva transitam pela fina fronteira que há entre o ser humano e o animal, conduzidas pela música, iluminação e movimento. “HumAnimaL” é destinado a crianças na primeira infância (desde bebês até 8 anos) e ajuda a estimular os sentidos e a percepção. Classificação livre. Classificação 16 anos.

19h – Mostra de Cinema Africano - Tesouro do lixo / Le Trésor des Poubelles - Esta é uma série de cinco filmes da Mostra de Cinema Africano que mostra a fabricação de objetos artesanais a partir de materiais reciclados. A série é uma forma de resistência contra a invasão de bens de consumo na África. Cada filme é uma pequena charada que revela o objeto final no fim, sem diálogos nem comentários, usando apenas o som ambiente. Classificação 16 anos.

Dia 8/12 (domingo)

15h – Tromba Trem - O Filme acompanha o elefante Gajah tentando provar sua inocência no caso de um misterioso desaparecimento. Classificação livre.

17h – A Lobisomem de Bambuí - Marcelinho é um menino de grande imaginação que, junto com sua irmã Geiza, busca chamar a atenção nas redes sociais. No entanto, eles enfrentam a desaprovação constante da mãe, Raimunda, que valoriza o trabalho duro. A família sobrevive do sustento das galinhas, que produzem ovos. Marcelinho busca provar a existência de uma criatura mitológica e inacreditável aos olhos da maioria, mas acaba se afeiçoando pela criança lobisomem. Não tem vilões na narrativa, quando na verdade tem forças antagônicas comuns no mundo todo. Medo, ignorância e até preconceito fortalecem a narrativa e engrandecem os objetivos de Marcelinho com a Loba. Uma história esteticamente infantil, mas com reflexões maduras sobre relações humanas. Classificação livre.

19h - Ainda Somos os Mesmos - Ainda Somos os Mesmos é um filme de drama baseado em fatos reais que relata a realidade de sobreviventes da ditadura chilena. Quando o General Augusto Pinochet assume o comando do país em 1973 e instaura o regime militar, militantes políticos e imigrantes são presos e torturados no Estádio Nacional de Santiago. É neste cenário que Fernando se encontra desesperado para localizar seu filho Gabriel, que foi para o Chile tentar resgatar sua namorada Helena, raptada e isolada na ditadura. Durante essa jornada, outros rostos de imigrantes são lembrados enquanto tentam buscar ajuda, entre eles está Clara, uma sobrevivente que se encontra sozinha e mentalmente abalada na Embaixada da Argentina após perder sua família para o conflito. Classificação 14 anos.