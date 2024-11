Jorge Aragão é internado em hospital no Rio

O sambista Jorge Aragão, de 75 anos, deu entrada no Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quinta feira (28), após apresentar quadro de colecistite aguda, uma inflamação da vesícula biliar. A informação foi confirmada pela assessoria do músico.

Devido ao problema de saúde, o cantor teve que cancelar sua apresentação que faria no encerramento das comemorações do Dia Nacional do Samba, que acontece neste domingo (1), na Cidade do Samba. Em seu lugar, o evento escalou Xande dos Pilares.

“Até ontem eu senti umas pontadas no estômago e tive enjoo também. A minha vesícula já tem quase 3 anos que está tentando fazer graça comigo. Vão arrancar minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita. Daqui a pouco eu tô de volta. Não adianta pedir para que eu não dê susto pra ninguém porque eu sou o primeiro a me assustar. Graças a Deus estou bem. Segunda-feira faço a cirurgia”, informou Aragão em vídeo postado nas redes sociais.



"O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada logo em breve, para voltar para sua rotina de trabalho. Agradecemos ao carinho, compreensão e respeito", informou a assessoria do cantor em nota.