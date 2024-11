Instituto Pretos Novos lança livro sobre herança Africana e resistência no Rio

“Pretos no Valongo” será lançado no @institutopretosnovos - Foto: Divulgação

O Instituto Pretos Novos (IPN) lançou seu primeiro livro, *"Pretos Novos no Valongo – Escravidão e Herança Africana no Rio de Janeiro"*, em evento realizado no último domingo (26), na sede da instituição, na Gamboa. Organizada pela jornalista Mônica Sanches, a obra busca celebrar e preservar a história, memória e ancestralidade dos africanos escravizados que ajudaram a moldar a cultura e a identidade do Brasil.

Com contribuições de especialistas como Ynaê Lopes dos Santos, Mônica Lima e Laurentino Gomes, o livro apresenta análises que resgatam as vozes e memórias das populações afrodescendentes, destacando sua luta e resistência ao longo da história. A obra é descrita como um convite à reflexão sobre a importância das raízes africanas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.



Para marcar o lançamento, o IPN distribuiu gratuitamente 200 exemplares do livro aos participantes cadastrados via Sympla. O evento ocorre em um ano especial para a instituição, que celebra 25 anos de atuação e os 250 anos do Cemitério dos Pretos Novos, localizado na região histórica do Valongo, reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

O IPN reafirma com este lançamento seu compromisso em preservar a memória afro-brasileira e ampliar o conhecimento sobre o impacto da escravidão e o legado cultural africano que persiste até os dias de hoje. A iniciativa reforça a importância de revisitar o passado com uma perspectiva que valorize a contribuição histórica e cultural das populações negras para o país.



