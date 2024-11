Liga do Natal 2024: Magia e Novidades em Diversas Cidades do Rio

A Liga do Natal retorna em grande estilo em sua 9ª edição com a campanha “Sua energia acende a magia do Natal”, convidando todos a se reunirem para celebrar o espírito natalino de maneira única e encantadora. O evento começa no dia 24 de novembro, das 16h às 21h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) em Niterói, e seguirá por outras cidades, como Macaé, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Petrópolis.

Com programação gratuita e acessível, a Liga do Natal promete atrair público de todas as idades com uma variedade de atrações, incluindo espetáculos teatrais, apresentações culturais, brincadeiras interativas e um deslumbrante show de luzes, que irão iluminar o espírito natalino em cada cidade.

Novidades em 2024

Este ano, a Liga do Natal traz várias inovações que prometem tornar a experiência ainda mais especial. O evento permanecerá por três dias em cada cidade, com destaque para o aguardado desfile da Liga do Natal, que percorrerá tanto as áreas centrais quanto periféricas, promovendo a magia natalina para todos. A programação também conta com oficinas, sessões de cinema e o retorno do espetáculo original da Liga.

Espetáculo da Liga do Natal

A peça teatral *Liga do Natal* traz uma narrativa leve e interativa, com a Mamãe Noel negra como a grande protagonista, simbolizando o empoderamento da mulher brasileira. A apresentação aborda temas fundamentais como solidariedade, diversidade e respeito, reforçando o Natal como um momento de união e reflexão coletiva.

Sobre a Realização

A Liga do Natal é uma realização da Universus, em parceria com o Instituto Ecocult, e conta com patrocínio da Enel Distribuição Rio e apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Ao longo de suas edições anteriores, o projeto impactou mais de 61 milhões de pessoas nas plataformas digitais, visitou 35 cidades e gerou oportunidades para mais de 300 artistas locais.

Este ano, a Liga do Natal promete mais uma vez iluminar corações e espalhar a magia do Natal por todo o estado do Rio de Janeiro, unindo arte, cultura e solidariedade em uma celebração inesquecível.

Leia também!

BRAT é eleita a palavra do ano em 2024, pelo dicionário Collins.

Fãs e Artistas Se Unem em Campanha para Impulsionar Fernanda Torres ao Oscar