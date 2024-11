Niterói terá Capital Inicial no Réveillon da Praia de Icaraí

Niterói terá a banda Capital Inicial como grande atração no Réveillon 2024 na Praia de Icaraí. A informação é da Prefeitura de Niterói. A banda de Brasília, que revolucionou o Brasil na década de 1980 com seu punk rock, continua agradando várias gerações. A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), que está à frente da organização da festa, promete um evento com muita animação e organização, como tem sido tradição nos últimos anos.

“O Réveillon de Niterói é muito mais do que uma celebração: é uma oportunidade de movimentar nossa economia, especialmente os setores de turismo, comércio e serviços. Com programação variada e uma estrutura organizada, atraímos visitantes de diversas regiões, o que fortalece os hotéis, restaurantes e bares da cidade. Além disso, é um momento de união e celebração, reforçando o papel de Niterói como referência em eventos bem organizados e de alta qualidade, que atraem toda a família”, destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A abertura do evento será às 18h, com apresentações de DJs. O niteroiense João Gabriel, uma das maiores revelações do sertanejo e o primeiro carioca a se destacar no gênero, será o primeiro a se apresentar, com um show vibrante e animado.

Em seguida, será a vez dos Detonautas subirem ao palco. A banda, que está em turnê comemorativa pelos 20 anos do lançamento de seu primeiro álbum, acumula mais de 300 milhões de reproduções em plataformas digitais. O público poderá conferir sucessos como “Você Me Faz Tão Bem”, “Olhos Certos”, “Quando o Sol Se For” e “O Retorno de Saturno”.

Após o show do Capital Inicial, a festa será encerrada com a apresentação da tricampeã do Carnaval Carioca, a Unidos da Viradouro.