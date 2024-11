Rafa Kalimann apaga fotos com namorado e gera rumores de término

A influencer Rafa Kalimann apagou todas as fotos com o namorado, Allan Souza Lima, de suas redes sociais. O último registro do casal, que havia sido compartilhado em 5 de novembro, celebrava o primeiro aniversário de namoro. Na postagem, Rafa expressava carinho pelo ator e agradecia por estarem juntos, destacando a felicidade que sentiam. Ela acompanhou o texto com um vídeo romântico, mostrando Allan carregando-a nas costas.

A exclusão das imagens rapidamente gerou especulações sobre um possível término entre os dois, embora o casal ainda se siga mutuamente no Instagram. Allan, por sua vez, mantém os registros de Rafa em sua própria página, sendo o último deles também uma homenagem ao aniversário de namoro, com uma declaração de amor ao postar "Te amo, charme!".

Em resposta a esses rumores, a assessoria de Rafa Kalimann afirmou que não comenta sobre a vida pessoal da atriz.

