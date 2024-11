Torcedor do Fluminense morre após passar mal em jogo no Maracanã

Sérgio de Souza Pinto, torcedor do Fluminense, passou mal no Maracanã e morreu após o confronto entre o time carioca e o Fortaleza, na última sexta feira (22). Ele foi socorrido pela equipe do atendimento médico do estádio, mas não resistiu a um problema cardíaco.

Nas redes sociais, o torcedor foi descrito como alguém que amava seu clube e adorava acompanhar os jogos do Fluminense.

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor das laranjeiras empatou com o Fortaleza por 2 a 2, após sair na frente e sofrer a virada no primeiro tempo. Aos 40 minutos da segunda etapa, Germán Cano deixou tudo igual no Maracanã.



Com o resultado, o Fluminense chegou aos 38 pontos, um a mais que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira (26), no Maracanã, em jogo decisivo.