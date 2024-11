Niterói celebra aniversario e recebe novo centro cultural solar Notre Rêve

a inauguração do Solar Notre Rêve, no Centro. - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (22), Niterói celebrou 451 anos de existência com a inauguração do Solar Notre Rêve, um novo centro cultural localizado no Centro da cidade. Após uma restauração ampla, que contou com investimento de R$29,1 milhões da Prefeitura, o espaço abre suas portas como sede do Programa Aprendiz Musical, que visa inclusão social por meio da música.

O imóvel histórico, conhecido como Casa Norival de Freitas, foi restaurado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). Construído em 1923, o casarão de estilo eclético romântico foi totalmente renovado, com pesquisas iconográficas, arquitetônicas e trabalhos arqueológicos, seguindo normas do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC).

O prefeito Axel Grael celebrou a entrega do espaço, destacando o impacto cultural e histórico | Foto: Divulgação

A restauração recuperou elementos originais, como assoalhos, forros e ornamentações, devolvendo vida ao casarão. Niterói reafirma seu compromisso com preservação do patrimônio histórico, cultura e educação musical, oferecendo um espaço renovado para experiências culturais enriquecedoras.



