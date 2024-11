Casal é preso por maus-tratos aos animais em Guaratiba

Um casal foi preso em flagrante por maus-tratos a cachorros em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (21). Alexandre Coutinho dos Santos e Lídia Inácio Egídio de Lima deixavam cães da raça pitbull em situações insalubres, além de não alimentá-los direito e os agredirem com frequência.

Em registros feitos por vizinhos do casal, é possível a situação que os animais se encontravam. Por conta do estresse que eram expostos, os cães começaram a brigar entre si, inclusive, um deles foi encontrado com um ferimento na cabeça.

Segundo o delegado Marco Aurélio Castro, da 35ª DP (Campo Grande), os animais serão levados para uma organização não-governamental (ONG) parceira da corporação.