Acadêmicos do Cubango, de Niterói, se torna patrimônio cultural do Rio

Uma das mais tradicionais escolas de samba de Niterói, a Acadêmicos do Cubango, agora é patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O Governo publicou no Diário Oficial desta quinta (21) uma lei, de autoria do deputado estadual Vitor Junior (PDT), que reconhece o valor cultural da Verde e Branca de Niterói, que completa 65 anos em 2024.

Segundo o parlamentar, a ideia é que a medida ajude a preservar a memória da escola na cultura fluminense. "O objetivo com esta Lei que declara a Acadêmicos do Cubango patrimônio cultural imaterial do Estado é a preservação da história e da cultura carnavalesca, assim como do surgimento de grandes nomes do samba fluminense. Não restam dúvidas sobre a importância do Carnaval para a nossa cultura, além do desenvolvimento econômico do nosso Estado, fomentando o turismo e a geração de empregos", afirmou Vitor.

A Cubango foi fundada em dezembro de 1959, unindo sambistas de diferentes comunidade de Niterói: São Luiz, Mangueirinha, Abacaxi e Serrão. Ney Ferreira e Carlinhos Manga-Espada foram os responsáveis pela fundação da agremiação, que já foi campeã de onze títulos do Grupo Especial de Niterói e quatro títulos do “Academias do Samba”.